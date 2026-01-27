為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    條列白營軍購條例荒謬之處 沈伯洋：完全以毀掉台灣當前提在寫

    2026/01/27 07:49 即時新聞／綜合報導
    沈伯洋條列民眾黨版國防條例錯誤之處，並批評黃國昌：「寫法案的專業度可以說是零，完全是以毀掉台灣為前提在寫的。」（資料照）

    沈伯洋條列民眾黨版國防條例錯誤之處，並批評黃國昌：「寫法案的專業度可以說是零，完全是以毀掉台灣為前提在寫的。」（資料照）

    民眾黨黨團總召、主席兼立委黃國昌，昨日（26日）宣布提出民眾黨版國防特別條例，全案預算上限下修至4000億、一年一編，且要求專報各裝備籌獲期程，與行政院版法案有所差異。民進黨立委沈伯洋在臉書發文直指民眾黨版國防條例錯誤之處，批評黃國昌：「寫法案的專業度可以說是零，完全是以毀掉台灣為前提在寫的。」

    民眾黨版所提《保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案》，是基於行政院去（2025）年11月公布、總金額高達新臺幣1.25兆元之國防特別預算修訂而成。沈伯洋強調，民眾黨版實際上和「賣國」沒兩樣，刪了約7成的國防預算，幹掉非紅供應鏈，直接封殺全部台美合作，台灣之盾也沒了，沈形容：「給你買武器，不給你系統整合，不給你偵測指揮，就像你買電腦，但不給你灌系統。」

    沈伯洋指出，民眾黨版把購買品項寫死，內容和維基百科一樣，只要換了品項就直接完蛋；若是商購模式，等同直接洩漏底標。此外，民眾黨版把正在進行中的機密事項抹殺，國防部一年商談的努力直接付諸流水，重談的話，國防直接空窗。

    沈伯洋表示，民眾黨版還寫了帝王條款，只要立院心情不好，國防部連預算都不准送進立法院，立法院也可以不審，執行延期要立法院同意，如果做到一半，立法院可以讓國防「直接毀在原地」。另外，一年一期編，就像蓋大樓一年核准你蓋一層的概念，這等於直接趕走廠商。

    沈伯洋提到，由於民眾黨版刪除非紅供應鏈等事項，台灣9000個工作機會直接消失；騙大家會擠壓其他預算，但其實特別預算根本不會擠壓其他預算。沈伯洋無奈地說：「我真的很生氣，看條文的時候直接在黨團罵了髒話。為什麼可以那麼壞，我不懂。然後為什麼那麼多民眾黨支持者可以視若無睹？」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播