條列白營軍購條例荒謬之處 沈伯洋：完全以毀掉台灣當前提在寫

沈伯洋條列民眾黨版國防條例錯誤之處，並批評黃國昌：「寫法案的專業度可以說是零，完全是以毀掉台灣為前提在寫的。」（資料照）

民眾黨黨團總召、主席兼立委黃國昌，昨日（26日）宣布提出民眾黨版國防特別條例，全案預算上限下修至4000億、一年一編，且要求專報各裝備籌獲期程，與行政院版法案有所差異。民進黨立委沈伯洋在臉書發文直指民眾黨版國防條例錯誤之處，批評黃國昌：「寫法案的專業度可以說是零，完全是以毀掉台灣為前提在寫的。」

民眾黨版所提《保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案》，是基於行政院去（2025）年11月公布、總金額高達新臺幣1.25兆元之國防特別預算修訂而成。沈伯洋強調，民眾黨版實際上和「賣國」沒兩樣，刪了約7成的國防預算，幹掉非紅供應鏈，直接封殺全部台美合作，台灣之盾也沒了，沈形容：「給你買武器，不給你系統整合，不給你偵測指揮，就像你買電腦，但不給你灌系統。」

沈伯洋指出，民眾黨版把購買品項寫死，內容和維基百科一樣，只要換了品項就直接完蛋；若是商購模式，等同直接洩漏底標。此外，民眾黨版把正在進行中的機密事項抹殺，國防部一年商談的努力直接付諸流水，重談的話，國防直接空窗。

沈伯洋表示，民眾黨版還寫了帝王條款，只要立院心情不好，國防部連預算都不准送進立法院，立法院也可以不審，執行延期要立法院同意，如果做到一半，立法院可以讓國防「直接毀在原地」。另外，一年一期編，就像蓋大樓一年核准你蓋一層的概念，這等於直接趕走廠商。

沈伯洋提到，由於民眾黨版刪除非紅供應鏈等事項，台灣9000個工作機會直接消失；騙大家會擠壓其他預算，但其實特別預算根本不會擠壓其他預算。沈伯洋無奈地說：「我真的很生氣，看條文的時候直接在黨團罵了髒話。為什麼可以那麼壞，我不懂。然後為什麼那麼多民眾黨支持者可以視若無睹？」

