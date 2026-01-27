張又俠不缺錢權為何叛國？矢板明夫：精心設計宣傳敘事

張又俠（右）被指向美方洩漏中國核武機密，因而遭調查。（歐新社檔案照）

中共中央軍委副主席張又俠近日落馬，美媒《華爾街日報》（The Wall Street Journal）披露，中共內部通報張又俠涉貪、結黨營私，還向美國洩露核武機密，引發國際關注。對此，曾在中國當過多年記者的印太戰略智庫執行長矢板明夫表示，WSJ這篇報導更像是「出口轉內銷」，中共本來就很會利用外國媒體放風、包裝敘事。

矢板明夫26日深夜在臉書發文，「《華爾街日報》近日報導稱，在中共正式對外公布張又俠被查之前，當局已向部分高級官員通報其『罪行』，除貪腐外，還包括『向美國出賣中國核武器相關機密』。報導並指，相關線索部分來自中國核工業集團前總經理顧軍，後者此前已被宣布接受調查。依照該報的敘述，顧軍落馬後，牽出了張又俠。」

整肅高層最「名正言順」理由

「這樣的說法聽來震撼，卻很難不令人起疑。張又俠這個級別的高官，不缺錢、不缺權勢、更不缺生活享受，他完全沒有必要為了經濟利益鋌而走險。說是為了政治利益，也沒什麼說服力。我認為，真正合理的解釋，不是張『為什麼會賣國』，而是『為什麼必須被說成賣國』。」

他接著說：「在中國政治傳統中，高層整肅最致命的指控，從來不是貪腐，而是叛國。彭德懷當年被整肅時，被冠以『勾結蘇聯』；趙紫陽下台後，也曾被試圖包裝成與美國勢力勾連的『間諜』。因為只有這樣的罪名，才能迅速壓倒同情的聲音、動員民族主義情緒，為嚴厲處置提供『名正言順』的理由。」

疑國外記者被「請去喝咖啡」聽來的

「從新聞生成的過程來看，《華爾街日報》這篇報導，更像是一次典型的『出口轉內銷』。以我在北京十年的採訪經驗，被嚴密監控的外國記者基本不可能在張又俠剛倒台之際，短時間內就憑自己的人脈網，挖到如此高度機密的內部通報內容。這類消息，往往不是記者主動查出來的，而是被『請去喝咖啡』時聽來的。」

矢板明夫分享，「我在北京跑新聞時，正值周永康案前夕，當時就親眼見過這種場景。官方背景人士主動聯絡外國記者，約在咖啡館或飯店大廳，低聲講述周永康集團貪腐的種種內幕細節，語氣誠懇、訊息精準。目的只有一個，那就是先讓案子的細節經外媒刊出，再回流國內，讓『打倒周永康』這樁權力鬥爭，多一層正當性以及『國際背書』。」

最後他直言，「利用外國媒體放風、包裝敘事，本就是中共操作輿論的常用手段。重點不在於某篇報導是真是假，而在於它是否正在服務某種政治需要。因此，這不只是對張又俠個人的定性，更是一場精心設計的宣傳敘事。面對『出賣核機密』這類極端指控，若不提高警覺，很容易在不知不覺中，就誤信了中國大外宣所鋪陳的情緒和結論。」

