降低對美依賴 印歐完成歷史性貿易協議談判 市場涵蓋20億人口

印度與歐盟已完成一項備受期待的貿易協議談判，將於27日正式宣布。圖為歐盟主管貿易事務的執行委員塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）。（歐新社檔案照）

印度政府官員26日表示，印度與歐盟已完成一項備受期待的貿易協議談判，將於27日正式宣布。正值印度及歐盟與美國關係緊張之際，雙方皆稱此一協議具有歷史意義。

這項協議將為由27個歐洲國家組成的歐盟，與印度之間的商品自由貿易鋪路。雙方合計約占全球國內生產毛額（GDP）的4分之1，市場規模達20億人。

印度商業與工業部秘書亞格拉沃（Rajesh Agrawal）表示，這將是一項平衡且具前瞻性的協議，有助於與歐盟進行更深層的經濟整合，推動雙方的貿易與投資。

截至2025年3月的財政年度，印歐雙邊貿易額達1365億美元（約4.3兆台幣）。

一名熟悉內情的印度政府官員表示，正式簽署將在完成法律審查後進行，相關程序預計需時5至6個月，「我們預期這項協議將在1年內正式生效。」

這項協議的達成，正值歐盟日前與南美洲的南方共同市場（Mercosur）簽署關鍵協議之後；歐盟去年也與印尼、墨西哥與瑞士完成貿易協議。同一期間，新德里也已與英國、紐西蘭及阿曼完成相關貿易協定。

這一連串協議凸顯各國試圖降低對美國的依賴，因美國總統川普企圖接管格陵蘭，以及對歐洲國家發出關稅威脅，正考驗西方國家之間長期建立的同盟關係。

在歷經近20年斷斷續續的談判後，這項協議將使印度這個全球最大且高度保護的市場，對其最大貿易夥伴歐盟開放自由貿易。

在印度總理莫迪（Narendra Modi）與歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）去年同意加速談判後，雙方積極推動協議定案。雙邊談判於2022年在中斷9年後重新啟動，並在川普對多個貿易夥伴實施進口關稅後，包括對印度商品課徵50％關稅，進一步加速。

印度與美國的貿易協議，則於去年因雙方政府溝通破裂而破局。

歐盟與印度在協議最後階段，仍就汽車與鋼鐵貿易等議題，進行最後的讓步與磋商。歐盟一直要求印度大幅削減汽車進口關稅，目前相關稅率可高達100％以上；而做為主要鋼鐵生產國的印度，則持續敦促歐盟放寬對其鋼鐵出口的貿易限制。

《路透》25日報導，印度計畫依協議內容，將自歐盟進口汽車的關稅，從最高110％調降至40％。談判內容排除部分敏感的農產品與乳製品項目，因新德里堅持必須保護數以百萬計的自給型農民。

