今日東北季風增強 明中部以北低溫下探11度

今日北部及東半部高溫稍降，約19至23度，中南部白天高溫仍有22至27度；入夜後氣溫降低，中部以北及東北部低溫約15至16度，南部及花東17至18度。（資料照）

中央氣象署指出，今日（27日）東北季風增強，伴隨華南雲雨區東移，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區亦有零星短暫雨，尤其今晚至明天（28日）晨，大台北山區、基隆北海岸、宜蘭地區將有局部較大雨勢發生。

氣溫方面，北部及東半部高溫稍降，約19至23度，中南部白天高溫仍有22至27度；入夜後氣溫降低，中部以北及東北部低溫約15至16度，南部及花東17至18度，請民眾適時添加衣物。氣象署提醒，若低溫與水氣條件配合，3000公尺以上高山有零星降雪機率，高山夜間及清晨氣溫偏低路面易結冰，山區行車應注意路況安全，山坡地農作物請慎防霜害。

請繼續往下閱讀...

空氣品質部分，花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。晚間起東北風可能挾帶微量境外污染物移入影響台灣及離島，中南部位於下風處，污染物稍易累積。

週三（28日）東北季風影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；伴隨華南雲雨區東移，水氣較多，中部以北及東北部地區有局部短暫雨。白天起水氣減少，西半部地區為零星短暫雨後多雲的天氣。週四（29日）東北季風減弱，白天起氣溫回升，輻射冷卻影響，各地早晚天氣仍偏冷，中南部日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

週三與週四低溫預測，中部以北、宜蘭及金門11至15度，南部、花東及澎湖14至17度，馬祖10至11度；高溫預測，北部、宜蘭及澎湖、金門17至23度，中部及台東22至25度，南部26至27度，馬祖13至15度。

週五（30日）各地大多為多雲到晴，水氣減少，只有在東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。週六（31日）鋒面通過及東北季風再增強，北部及宜蘭天氣轉涼；北部及東半部地區轉為有局部短暫雨的天氣，中南部地區為多雲到晴。

國際都市天氣：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 15 ~ 19 15 ~ 24 17 ~ 25 15 ~ 21

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法