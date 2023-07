滑手機跌倒腦袋撞到 斐濟總理訪中行程喊卡

2023/07/25 18:47

〔即時新聞/綜合報導〕斐濟總理拉布卡(Sitiveni Rabuka)今(25)日宣布,由於他滑手機時不慎受傷,只好取消原本訪問中國的行程,不過拉布卡仍表示,希望未來還有機會造訪中國。

《路透》報導,中國駐斐濟大使館本日方才宣布,拉布卡將與中國國家主席習近平見面,一同參與成都世界大學運動會的開幕式,但一段時間後拉布卡即宣布他決定取消這次訪問,因為他在樓梯上滑手機時不慎跌倒,傷到頭部。

在社群平台的一段影片中,拉布卡指著他襯衫上的血漬表示:「我剛從醫院回來,今天早晨我出了一點小意外,我在那裏包紮我的頭。」

拉布卡接著說:「我必須知會中國,我無法參與明晚的行程。」他補充說,他盼望未來仍有機會接受邀請,造訪中國。

