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    滑手機跌倒腦袋撞到 斐濟總理訪中行程喊卡

    斐濟總理拉布卡原定要出席中國世大運開幕式，但他不慎受傷，只好取消本次行程。（法新社）

    斐濟總理拉布卡原定要出席中國世大運開幕式，但他不慎受傷，只好取消本次行程。（法新社）

    2023/07/25 18:47

    〔即時新聞／綜合報導〕斐濟總理拉布卡（Sitiveni Rabuka）今（25）日宣布，由於他滑手機時不慎受傷，只好取消原本訪問中國的行程，不過拉布卡仍表示，希望未來還有機會造訪中國。

    《路透》報導，中國駐斐濟大使館本日方才宣布，拉布卡將與中國國家主席習近平見面，一同參與成都世界大學運動會的開幕式，但一段時間後拉布卡即宣布他決定取消這次訪問，因為他在樓梯上滑手機時不慎跌倒，傷到頭部。

    在社群平台的一段影片中，拉布卡指著他襯衫上的血漬表示：「我剛從醫院回來，今天早晨我出了一點小意外，我在那裏包紮我的頭。」

    拉布卡接著說：「我必須知會中國，我無法參與明晚的行程。」他補充說，他盼望未來仍有機會接受邀請，造訪中國。

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