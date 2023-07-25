為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    台裔選美小姐赴前線慰勞烏軍！性感舞孃提供「情感支持」

    一名33歲台裔美籍的選美小姐孔凡佩（見圖）為支持烏克蘭，不僅透過成人平台免費提供色情內容給烏軍，甚至親自前往烏克蘭前線擔任志願者。（圖擷自臉書）

    一名33歲台裔美籍的選美小姐孔凡佩（見圖）為支持烏克蘭，不僅透過成人平台免費提供色情內容給烏軍，甚至親自前往烏克蘭前線擔任志願者。（圖擷自臉書）

    2023/07/25 12:02

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯去年侵略烏克蘭，至今戰事仍在進行，有外媒報導指出，一名33歲台裔美籍的選美小姐孔凡佩（Fan-Pei Koung）為支持烏克蘭，不僅透過成人平台免費提供色情內容給烏軍，甚至親自前往烏克蘭前線擔任志願者，以性感脫衣舞孃的身分對烏克蘭士兵提供「情感支持」。

    據美媒《每日野獸》（Daily Beast）報導指出，33歲的IG網紅孔凡佩來自德州，她曾參加2015年台美小姐選美比賽並獲得第五名，過去也在加州從事與兒童相關的活動多年，在其IG帳號上也常分享擔任內衣模特兒的照片，有超過5.2萬名粉絲。

    在俄烏戰爭發生後，孔凡佩在色情平台OnlyFans建立一個帳戶，並免費提供給烏克蘭人、士兵及志願者觀看。孔凡佩表示，她認為這些人需要一些鼓勵。在其OnlyFans的自我介紹是「環遊世界的女朋友」，稱自己的身體是為了「你的愉悅」而存在，並稱她所做的一切是為了向士兵及志願者提供情感支持，其服務內容包涵免費餵奶給士兵及志願者、捐款給有需要的烏克蘭人、讓孩子練習英文等。

    報導指出，孔凡佩在2022年11月首次前往烏克蘭，當時她在西部城市利沃夫（Lviv）的婦女收容所和孤兒院擔任志工並協助難民。後來她更決定走進前線，直接向士兵提供援助，如今在戰火激烈的烏東頓巴斯工作，除了協助運送物資，也為士兵提供情感支持。

    在前往烏克蘭擔任志工後，孔凡佩在IG上也時常分享和烏克蘭有關的貼文，這也導致她的粉絲數減少了5000人，「因為我從一個性感網紅，變成不停談論烏克蘭的性感網紅」。不過在戰爭爆發一年後，今年2月孔凡佩還正式搬到烏克蘭，並在首都基輔和烏克蘭人一起生活。

    不過孔凡佩也惹來一些非議，有人道主義志願者對她進行攻擊，甚至批評她「妳想在亂葬崗拍A片嗎？」不過她今年7月間接受《每日野獸》採訪時也提到，「沒有人談論戰爭國家人民的性需求」，但她相信自己正在提供給前線士兵們重要的服務。

    33歲的IG網紅孔凡佩來自德州，她曾參加2015年台美小姐選美比賽並獲得第五名，過去也多年在加州從事與兒童相關的活動。（圖擷自臉書）

    33歲的IG網紅孔凡佩來自德州，她曾參加2015年台美小姐選美比賽並獲得第五名，過去也多年在加州從事與兒童相關的活動。（圖擷自臉書）

    孔凡佩在2022年11月首次前往烏克蘭，當時她在西部城市利沃夫（Lviv）的婦女收容所和孤兒院擔任志工並協助難民。後來她更決定走進前線，直接向士兵提供援助。（圖擷自臉書）

    孔凡佩在2022年11月首次前往烏克蘭，當時她在西部城市利沃夫（Lviv）的婦女收容所和孤兒院擔任志工並協助難民。後來她更決定走進前線，直接向士兵提供援助。（圖擷自臉書）

    孔凡佩在2022年11月首次前往烏克蘭，當時她在西部城市利沃夫（Lviv）的婦女收容所和孤兒院擔任志工並協助難民。後來她更決定走進前線，直接向士兵提供援助。（圖擷自臉書）

    孔凡佩在2022年11月首次前往烏克蘭，當時她在西部城市利沃夫（Lviv）的婦女收容所和孤兒院擔任志工並協助難民。後來她更決定走進前線，直接向士兵提供援助。（圖擷自臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    俄烏持續鏖戰 美白宮：5個月估10萬俄軍士兵傷亡
    2023/05/02 10:38

    俄烏持續鏖戰 美白宮：5個月估10萬俄軍士兵傷亡
    援助烏克蘭彈藥 歐盟撥款336億給捐助成員國
    2023/04/14 10:18

    援助烏克蘭彈藥 歐盟撥款336億給捐助成員國

    力拚ESG永續發展 金屬中心驗證量能助攻企業綠色轉型
    美白宮情資：俄打算提供糧食向北韓換取軍火
    2023/03/31 12:20

    美白宮情資：俄打算提供糧食向北韓換取軍火
    成人網站上也開戰？烏克蘭AV片將俄羅斯擠出前5名
    2022/12/21 14:11

    成人網站上也開戰？烏克蘭AV片將俄羅斯擠出前5名

    時尚健康新紀元！石墨烯掀起健康革命
    俄籍諾貝爾和平獎得主：只要普廷政權還在俄烏衝突無法用外交解決
    2022/12/05 14:37

    俄籍諾貝爾和平獎得主：只要普廷政權還在俄烏衝突無法用外交解決
    俄烏戰爭國際情勢緊張 謝金河：軍工股股價逆勢大漲
    2022/09/11 08:47

    俄烏戰爭國際情勢緊張 謝金河：軍工股股價逆勢大漲
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播