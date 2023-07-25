台裔選美小姐赴前線慰勞烏軍！性感舞孃提供「情感支持」

一名33歲台裔美籍的選美小姐孔凡佩（見圖）為支持烏克蘭，不僅透過成人平台免費提供色情內容給烏軍，甚至親自前往烏克蘭前線擔任志願者。（圖擷自臉書）

2023/07/25 12:02

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯去年侵略烏克蘭，至今戰事仍在進行，有外媒報導指出，一名33歲台裔美籍的選美小姐孔凡佩（Fan-Pei Koung）為支持烏克蘭，不僅透過成人平台免費提供色情內容給烏軍，甚至親自前往烏克蘭前線擔任志願者，以性感脫衣舞孃的身分對烏克蘭士兵提供「情感支持」。

據美媒《每日野獸》（Daily Beast）報導指出，33歲的IG網紅孔凡佩來自德州，她曾參加2015年台美小姐選美比賽並獲得第五名，過去也在加州從事與兒童相關的活動多年，在其IG帳號上也常分享擔任內衣模特兒的照片，有超過5.2萬名粉絲。

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在俄烏戰爭發生後，孔凡佩在色情平台OnlyFans建立一個帳戶，並免費提供給烏克蘭人、士兵及志願者觀看。孔凡佩表示，她認為這些人需要一些鼓勵。在其OnlyFans的自我介紹是「環遊世界的女朋友」，稱自己的身體是為了「你的愉悅」而存在，並稱她所做的一切是為了向士兵及志願者提供情感支持，其服務內容包涵免費餵奶給士兵及志願者、捐款給有需要的烏克蘭人、讓孩子練習英文等。

報導指出，孔凡佩在2022年11月首次前往烏克蘭，當時她在西部城市利沃夫（Lviv）的婦女收容所和孤兒院擔任志工並協助難民。後來她更決定走進前線，直接向士兵提供援助，如今在戰火激烈的烏東頓巴斯工作，除了協助運送物資，也為士兵提供情感支持。

在前往烏克蘭擔任志工後，孔凡佩在IG上也時常分享和烏克蘭有關的貼文，這也導致她的粉絲數減少了5000人，「因為我從一個性感網紅，變成不停談論烏克蘭的性感網紅」。不過在戰爭爆發一年後，今年2月孔凡佩還正式搬到烏克蘭，並在首都基輔和烏克蘭人一起生活。

不過孔凡佩也惹來一些非議，有人道主義志願者對她進行攻擊，甚至批評她「妳想在亂葬崗拍A片嗎？」不過她今年7月間接受《每日野獸》採訪時也提到，「沒有人談論戰爭國家人民的性需求」，但她相信自己正在提供給前線士兵們重要的服務。

33歲的IG網紅孔凡佩來自德州，她曾參加2015年台美小姐選美比賽並獲得第五名，過去也多年在加州從事與兒童相關的活動。（圖擷自臉書）

孔凡佩在2022年11月首次前往烏克蘭，當時她在西部城市利沃夫（Lviv）的婦女收容所和孤兒院擔任志工並協助難民。後來她更決定走進前線，直接向士兵提供援助。（圖擷自臉書）

孔凡佩在2022年11月首次前往烏克蘭，當時她在西部城市利沃夫（Lviv）的婦女收容所和孤兒院擔任志工並協助難民。後來她更決定走進前線，直接向士兵提供援助。（圖擷自臉書）

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