「2次被抓包」拿老公好市多會員卡結帳 列終身禁止進入黑名單

日前在美國傳出，一名女性顧客結帳時被工作人員抓到，使用老公名義的會員卡結帳，由於已是「2次」被抓包，因此當場被列入好市多黑名單，終身禁止進入。示意圖。（資料照，彭博）

2023/07/24 14:02

〔即時新聞／綜合報導〕美國零售業巨頭賣場「好市多」（Costco）於今年6月，針對「共用會員卡」加強查緝力道，要求顧客在「自助結帳」時出示「有照片的會員卡」。日前在美國就傳出，一名女性顧客結帳時被工作人員抓到，使用老公名義的會員卡結帳，由於已是「2次」被抓包，因此當場被列入好市多黑名單，終身禁止進入。

據美國福斯新聞（FOX NEWS）報導，來自加州聖馬刁（San Mateo）的一名理財顧問卡斯提羅（Angelo Castillo），日前在TikTok上傳一段42秒的影片，為分享自己母親近期慘遭好市多列入黑名單的事件。據卡斯提羅透露，她父親有一張好市多最低級別、年費60元（約新台幣1890元）的金星會員卡（Gold Star），好市多規定這種卡僅限同一地址的2人使用；原先這張卡是登記父母2人，但後來為了外出讀書的她購物方便，才更改成父親與她取代的名字。

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卡斯提羅指出，母親長年都是使用這張會員卡在好市多購物，但大約2個月前，她在好市多自助結帳時，突然有員工跑過來要求她出示身份證件，在確認與會員卡身分不符後，她被員工告知首次口頭警告禁止該行為；事後她的母親不以為意，認為老公時常出差，因此家中採買日常用品的人都是她，因此仍照常拿該卡去購物，接著在近日，她再度被好市多員工抓包，而這次則被當場告知「永久禁止進入好市多」。

卡斯提羅發布在TikTok的這段影片，觀看數已經超過340萬，有不少網友對此提出建議，好市多應授權會員額外加價新增更多共同用戶，或推出家庭會員方案（household memberships）。而卡斯提羅受訪時，並未透露事發地點是哪家好市多的分店，同時她也表示，她們一家不會因此就討厭好市多，因為是她們理虧在先，畢竟好市多一直有這樣的政策，直到今年開始嚴格執行，而且她母親也透露並沒有覺得被店員針對。

而好市多在回應福斯新聞的郵件中表示，好市多的會員政策沒有改變，結帳時一直都會要求在收銀台出示會員卡，且會員卡不可轉讓，「自從擴大自助結帳範圍以來，我們注意到非會員者一直在濫用不屬於她們的會員卡，這對繳納年費獲得福利和相對低廉價格的會員是不公平的」，同時好市多也強調，「如果會員卡上沒有照片，我們就會要求提供有照片的身份證件」。

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