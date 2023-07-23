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    英11歲男童智商162超越愛因斯坦！全球排名前1％

    11歲男童阿德里安在門薩測試中獲得162分，且他的測驗成績高於史蒂芬·霍金和愛因斯坦。（圖擷取自推特）

    11歲男童阿德里安在門薩測試中獲得162分，且他的測驗成績高於史蒂芬·霍金和愛因斯坦。（圖擷取自推特）

    2023/07/23 19:59

    〔即時新聞／綜合報導〕來自香港移民英國的11歲男童阿德里安（Adrian Li）是一位智商驚人的天才。最近，他在國際高智商組織門薩（Mensa）的測試中取得了令人驚嘆的162分高分，成為全球成績排名前1%的受試者，並成功獲得門薩協會的會員資格，且他的測驗成績高於史蒂芬·霍金和愛因斯坦的160分。

    綜合外媒報導，阿德里安的媽媽瑞秋（Rachel）表示，兒子從小就展現出與眾不同的天賦，他在2歲時就能準確地讀出「university」（大學）這個詞，儘管當時他對這個詞的意思一無所知。從幼兒園開始，阿德里安就熱愛閱讀，每天閱讀大量書籍，最喜歡的是《星際大戰》的全文版。他在8歲時甚至開始撰寫小說，並創作了「怪物探索」系列，這些故事充滿刺激的冒險。目前，他正在撰寫一本與古羅馬相關的小說，希望在今年秋天能夠出版。

    除了學術方面的天賦，阿德里安還是一位有多項才能的運動家，對於國際象棋、壁球、擊劍、滑雪、桌球、跆拳道和划船等運動都表現出色。他即將於今年9月進入位於巴尼特（Barnet）的伊莉莎白女王學校（Queen Elizabeth's School）就讀，希望在新學校能結識到更多同樣聰明的同伴。

    阿德里安的願望是進入劍橋大學取得學位，並成為世界上最優秀的心臟病專家。對於在門薩測試中取得的優異成績，他表示：「我原本只希望能拿到148分，成功進入門薩就好。我從來沒想過能超越愛因斯坦的160分，我真的太激動了！」。儘管阿德里安擁有驚人的天賦，但作為母親，瑞秋仍希望他努力學習，全心投入自己感興趣的領域，並找到最佳方式幫助社會。

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