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    英12歲女孩門薩智商測驗162超過愛因斯坦 打破同年齡人紀錄

    英國12歲女孩安維塔（Anwita Patil）日前參加高智商組織門薩（MENSA）的智商測驗，竟獲得162分的高分，更打破同齡人的測驗紀錄。（圖擷取自Manchester Evening News臉書）

    英國12歲女孩安維塔（Anwita Patil）日前參加高智商組織門薩（MENSA）的智商測驗，竟獲得162分的高分，更打破同齡人的測驗紀錄。（圖擷取自Manchester Evening News臉書）

    2023/03/20 14:16

    〔即時新聞／綜合報導〕來自英國曼徹斯特城鎮塞爾（Sale）的12歲女孩安維塔（Anwita Patil），從小就展現出過人的聰明才智，甚至能解開身為數學博士媽媽答不出的題目。近期她參加世界頂級高智商組織門薩（MENSA）的智商測驗，結果竟高達162分，超過天才愛因斯坦（Albert Einstein），並以打破同年齡人所創下的紀錄。

    綜合外媒報導，安維塔目前就讀英國威辛頓女子學校（Withington Girls' School），而先前她參加門薩的智商測驗結果高達162分，不但創下同齡最高紀錄，甚至超越許多知名科學家。她的父母受訪時表示，他們一直對女兒在成長過程中展現的驚人天賦與智力，感到非常震驚與高興。

    擁有數學博士學位的母親安努（Anu）提到，「我們曾經一起做數學測驗，有時我答不出來，安維塔卻可以。她思考的方式完全不同，而這是學校沒有教的」；而擔任英國國民保健署（NHS）顧問的父親杰伊（Jay）則表示，對於女兒考過測驗並不意外，卻沒料到她竟會一舉創下最高分。

    杰伊還透露，女兒熱衷於數學在各種學科中的實際應用，無論是科學、工程或電腦科學領域，並希望長大後能運用自身技能和經驗，幫助應對社會挑戰。另據報導指出，安維塔除了喜歡研究數學外，還熱愛彈奏鋼琴、學習印度傳統舞蹈Bharatanatyam。

    據悉，門薩是全球最大、歷史最悠久的高智商組織，若想加入則須經過智力測驗「史丹佛—比奈智力量表」（Stanford–Binetare IQ test）獲得至少132分。安維塔在11歲時二度參加測驗，分析語言能力、水平思考及視覺、空間感知能力，高分取得入會資格。

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