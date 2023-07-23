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    遊日注意！ 調查：日本逾3萬種食品飲料年底前漲價

    調查顯示，日本有3萬多種食品和飲料預計在年底前調漲價格，以反映成本。（路透檔案照）

    調查顯示，日本有3萬多種食品和飲料預計在年底前調漲價格，以反映成本。（路透檔案照）

    2023/07/23 15:39

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕《日本時報》（The Japan Times）22日報導，一家民間信用調查公司最新報告指出，在今年年底前，日本將有3萬多種食品和飲料調漲價格，因為零售商為了保護利潤，不得不將成本轉嫁給消費端。

    據報導，「帝國資料調查公司」（Teikoku Databank）在7月中旬發布報告指出，在10月之前，日本消費者將看到3萬0009種食品和飲料的價格上漲，總數將超越去年全年的2萬5768種。

    該公司也維持原先的預估，即全年將有3萬5000種食品和飲料漲價，預計10月的價格漲幅最大，包括香腸、酒精飲料等3716種商品將帳價，比6月底預估的項目增加約300種，接著還會有更多公司宣布調整價格，到年底至明年初之間，價格仍會間歇性上漲。

    電力和勞動成本的上升，以及日圓貶值推高進口商品價值等因素，是導致價格不斷上揚的原因。

    不過，報告也提到，家庭負擔的增加使購買力降低，企業將愈來愈不可能繼續以如此快的速度提高價格，因為這將進一步抑制需求。該調查彙集食品飲料行業105家上市公司和90家非上市公司的定價數據。

    日本政府21日公布，6月份消費者物價指數和核心CPI（日本不計入生鮮食品）的通膨年增率，從5月份的3.2％上升至3.3％，主要是因為水電費用上漲。相較之下，美國6月份的通膨年增率為3％，日本通膨率自2015年10月後首度超過美國。

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