沒有救生員！南韓2歲女童 在無人咖啡廳兒童泳池溺斃

南韓仁川西區無人咖啡廳的兒童泳池，發生2歲女童溺斃的事件，現場沒有設置救生員。仁川西部警察署示意圖。（圖擷自@polseobu推特）

2023/07/23 14:01

〔即時新聞／綜合報導〕南韓仁川西區一處無人自助咖啡廳的兒童泳池，今天（23日）上午11時37分有家長焦急通報2歲女童溺水，警消雖迅速到場將其送醫並持續CPR，但最終仍然宣告不治，由於法規的模糊地帶，事發兒童泳池並沒有設置救生員。

據《韓聯社》報導，這間無人兒童咖啡廳採取預約制，只有預訂的客人可以入內，店裡沒有店員而是採用自助操作系統，小孩可以在這裡玩積木、火車玩具，並體驗室內帳篷和兒童游泳池，家長則在旁喝咖啡聊天。

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不過，在這個3.2公尺X4.8公尺、水深67公分的泳池內，卻發生2歲女童溺水的意外，大人們在聽到其他小孩尖叫後發現狀況不對，連忙撥打119但仍然無法救回女童一命。

據了解，南韓行政安全部對於兒童咖啡廳的定義，在於店內是否提供娛樂設施或設備讓小孩玩耍，然而，兒童游泳池並不屬於娛樂設施，因此沒有硬性規定兒童咖啡廳對於泳池的安全或管理標準。

另一方面，南韓體育設施使用法條規定，以營利為目的的游泳池必須申報，就算泳池面積低於標準也要配置救生員。不過，兒童咖啡廳是申報為餐飲和娛樂服務，因此通常不會受到這項法條的限制。

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