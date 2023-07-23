台灣人最能買！3個月狂砸384億 奪訪日消費冠軍

台灣人訪日遊客數量雖不是各國第一，但消費力相當驚人，日本官方統計，今年4月到6月台灣觀光客消費了新台幣384億元，一舉拿下訪日遊客消費全球之冠。（彭博）

2023/07/23 10:39

〔即時新聞／綜合報導〕依照日本官方統計，今年6月訪日外國旅客估計突破200萬人，訪日旅客最多的為南韓55萬人，其次為台灣39萬人、美國23萬人，台灣訪日遊客數量也許不是最多，但台灣人訪日的消費力卻是全球第一；今年4月到6月台灣人在日本花了新台幣384億元，擊敗美國、南韓等各國觀光客。

綜合日媒報導，根據日本國土交通省觀光廳19日公布「訪日外國人消費動向」調查，台灣人訪日，光4月到6月，就在日本境內花了1739億日圓（約新台幣384億元），擊敗其他國家，成為訪日外國旅客消費率冠軍。

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從「訪日外國人消費動向」調查數據來看，今年4月到6月期間，訪日外籍旅客的消費總額達到1兆2052億日圓（約新台幣2663億），已是2019年同期的95.1%。台灣人花費為1739億日圓，占總消費的14.4%，其次依序為美國，1733億日圓（約新台幣382億）；中國，金額為1515億日圓（約新台幣334億元）；南韓，1429億日圓（約新台幣315億）。

台灣人今年4月到6月在日本的花費，跟疫情前2019年比，同期增加23%，其中台灣人花最多錢的地方就是購物，為660億日圓（約新台幣145億），其次依序是住宿446億日圓（約新台幣98億）、餐飲407億日圓（約新台幣89億）、交通費164億日圓（約新台幣36億）等。

平均每位訪日的台灣人，花費為17萬6801日圓（約新台幣3.9萬），值得一提的是，台灣訪日遊客數量並不是最多的，今年1月到6月訪日外國觀光客人數突破1000萬人，台灣僅占177萬人，排名第2，但4月到6月台灣人消費卻是在日全球第一。

日本官方統計，今年4月到6月台灣觀光客在日本消費了新台幣384億元，拿下訪日遊客消費全球之冠。（圖擷取自日本國土交通省觀光廳）

日本國土交通省觀光廳統計，今年1月到3月，造訪日本的台灣觀光客也消費了1535億日圓（約新台幣335億元），僅次於南韓觀光客的1999億日圓（約新台幣442億元），位居世界各國第二。（圖擷取自日本國土交通省觀光廳）

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