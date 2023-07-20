女足世界盃開幕前幾小時 紐西蘭奧克蘭發生槍擊案釀3死6傷

就在女足世界盃即將開幕前夕，紐西蘭最大城奧克蘭驚傳槍擊案，造成槍手在內3人死亡，多人受傷。（路透）

2023/07/20 10:32

〔即時新聞／綜合報導〕2023年女足世界盃由澳洲和紐西蘭聯合舉行，就在世界盃即將開幕前夕，紐西蘭最大城奧克蘭驚傳槍擊案，造成槍手在內3人死亡，多人受傷，紐西蘭總理希金斯（Chris Hipkins）表示，槍擊案疑為個人所為，世界盃照常開幕。

據《路透》報導，2023年女足世界盃今（20日）開幕，就在賽事即將舉行之際，開幕賽所在地奧克蘭驚傳槍響，1名槍手手持霰彈槍開槍射擊，造成2死6傷，隨後他逃到建築工地，到達上層後，「將自己關在電梯井內」，警方表示不久後槍聲傳出，發現槍手已經死亡。

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女足世界盃今開幕奧克蘭迎來了數千名遊客以及各國足球員，奧克蘭的幾條街道被封鎖，所有進入該市的渡輪服務被取消，巴士要繞開該市的一些地區；紐西蘭開幕戰對手挪威隊就住在槍擊發生所在地附近，挪威隊表示：「一切看起來都很平靜，我們正在像往常一樣為今晚的比賽做準備。」

紐西蘭總理希金斯表示，足球比賽將按計劃進行，槍擊事件疑為個人所為，沒有明確的政治或意識形態動機，因此不存在國家安全風險，儘管紐西蘭的警察人數將會增加，但安全威脅級別不會發生變化。

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