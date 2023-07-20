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    女子世足賽前傳槍響 奧克蘭擴大警力戒備

    FIFA女子世界盃足球賽今日即將登場，主辦國紐西蘭今天凌晨卻傳出槍響。圖為警方封鎖槍擊案附近地區。（路透）

    FIFA女子世界盃足球賽今日即將登場，主辦國紐西蘭今天凌晨卻傳出槍響。圖為警方封鎖槍擊案附近地區。（路透）

    2023/07/20 10:48

    〔即時新聞／綜合報導〕FIFA女子世界盃足球賽今天（20日）將在紐西蘭和澳洲登場，未料紐西蘭奧克蘭開賽前12小時驚傳槍擊。紐西蘭總理希金斯表示，槍擊案屬單獨事件，不構成國安威脅，女足世界盃賽事照常舉行。比賽場地也已加強警力部署，民眾可安心入場。

    據《美聯社》報導，槍擊事件發生在當地時間今晨7點22分，奧克蘭市中心一個港口附近的建築工地，一名男子持槍在工地內開火，最終造成包括兇手在內共3人死亡，另6人受傷。

    紐西蘭總理希金斯（Chris Hipkins）表示，當局在事件爆發後和國際足球總會（FIFA）討論，認為這是兇手個人行為，不存在更廣泛的國家安全威脅，女足世界盃賽事將按計畫進行。

    警方已派出大批警力和一架直升機處裡槍擊事件，並封鎖案發地區。紐西蘭代理警長巴特爾（Sunny Patel）表示，警方向社會大眾保證這起事件已獲控制，這是一起單獨事件，不構成國安威脅。

    世足舉辦場地「伊甸公園」（Eden Park）表示，體育場周遭及場館已經加強安全戒備，交通管制也已經部署完畢，建議持票觀眾提早入場。

    槍擊案發生地點距離挪威國家隊入住的飯店不遠，挪威國家隊發布聲明表示，國際足總提供飯店內良好的維安系統，球隊也配有專屬保鑣，球員們感到放心，目前正照常準備比賽。

    紐西蘭國家隊則發表聲明，表示對於今早發生的事件感到震驚，目前確認所有球員和工作人員均安全無虞。

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