為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美士兵越境入北韓被逮 媽媽錯愕：才說會回美國

    23歲美國駐韓二等兵金恩（Travis King）18日參訪兩韓非軍事區板門店時，越界進入北韓遭平壤當局拘留。圖為板門店。（法新社）

    23歲美國駐韓二等兵金恩（Travis King）18日參訪兩韓非軍事區板門店時，越界進入北韓遭平壤當局拘留。圖為板門店。（法新社）

    2023/07/19 13:45

    〔即時新聞／綜合報導〕美國23歲駐韓士兵金恩（Travis King）18日在兩韓非軍事區板門店，越界進入北韓遭平壤當局拘留，他的母親蓋茨（Claudine Gates）接受美國廣播公司（ABC）採訪時表示，對於兒子的行為感到震驚，因為前陣子兒子才告訴她自己很快就會回到美國。

    《ABC》報導，蓋茨住在威斯康辛州，她表示，當她接到美國軍方通知她兒子越境被北韓遭拘留時感到非常震驚，「我不認為金恩會做這樣的事情。」

    蓋茨說，自己幾天前才跟金恩通過電話，當時兒子告訴她，自己很快就會回到德州布利斯堡（Fort Bliss）的基地。她認為兒子可能一時失去理智才會做出這種事，現在她只希望兒子能快點回家，「我為他感到驕傲，我只想要他回家。」

    《韓聯社》報導，金恩2021年做為偵查兵入伍，之後派駐南韓。去年（2022）他因為犯下襲擊罪在韓國入獄2個月，本月10日獲釋後在駐韓基地觀察一週。

    軍方17日將其遣返美國，未料他過了機場海關後沒有登機，反而藉機離開機場，並在18日加入兩韓邊境非軍事區（DMZ）板門店的旅行團，越境到北韓，遭到平壤當局逮捕。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    新「陸戰隊一號」來了 美新總統專機VH-92A直升機測試獲好評
    2023/07/19 12:13

    新「陸戰隊一號」來了 美新總統專機VH-92A直升機測試獲好評
    入獄2月要遣返 美國駐韓士兵竟越界入北韓
    2023/07/19 07:30

    入獄2月要遣返 美國駐韓士兵竟越界入北韓

    60歲男星攀高崖 驚爆：竟天天吃這藥！
    相隔一週又射彈 北韓今凌晨連射兩枚飛彈
    2023/07/19 06:29

    相隔一週又射彈 北韓今凌晨連射兩枚飛彈
    美士兵跨越板門店非軍事區 目擊者：他笑著跑向北韓
    2023/07/19 06:00

    美士兵跨越板門店非軍事區 目擊者：他笑著跑向北韓

    「君品大謙」彰化市中心 永安街唯一森境名宅
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播