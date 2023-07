美士兵越境入北韓被逮 媽媽錯愕：才說會回美國

2023/07/19 13:45

〔即時新聞/綜合報導〕美國23歲駐韓士兵金恩(Travis King)18日在兩韓非軍事區板門店,越界進入北韓遭平壤當局拘留,他的母親蓋茨(Claudine Gates)接受美國廣播公司(ABC)採訪時表示,對於兒子的行為感到震驚,因為前陣子兒子才告訴她自己很快就會回到美國。

據《ABC》報導,蓋茨住在威斯康辛州,她表示,當她接到美國軍方通知她兒子越境被北韓遭拘留時感到非常震驚,「我不認為金恩會做這樣的事情。」

請繼續往下閱讀...

蓋茨說,自己幾天前才跟金恩通過電話,當時兒子告訴她,自己很快就會回到德州布利斯堡(Fort Bliss)的基地。她認為兒子可能一時失去理智才會做出這種事,現在她只希望兒子能快點回家,「我為他感到驕傲,我只想要他回家。」

據《韓聯社》報導,金恩2021年做為偵查兵入伍,之後派駐南韓。去年(2022)他因為犯下襲擊罪在韓國入獄2個月,本月10日獲釋後在駐韓基地觀察一週。

軍方17日將其遣返美國,未料他過了機場海關後沒有登機,反而藉機離開機場,並在18日加入兩韓邊境非軍事區(DMZ)板門店的旅行團,越境到北韓,遭到平壤當局逮捕。

WISN 12 News has learned a U.S. soldier detained in North Korea has a Racine connection.

His mother, Claudine Gates of Racine, told ABC News the Army told her on Tuesday her son had crossed into North Korea. pic.twitter.com/lNZm9Q6zeg