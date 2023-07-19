美士兵越境入北韓被逮 媽媽錯愕：才說會回美國

23歲美國駐韓二等兵金恩（Travis King）18日參訪兩韓非軍事區板門店時，越界進入北韓遭平壤當局拘留。圖為板門店。（法新社）

2023/07/19 13:45

〔即時新聞／綜合報導〕美國23歲駐韓士兵金恩（Travis King）18日在兩韓非軍事區板門店，越界進入北韓遭平壤當局拘留，他的母親蓋茨（Claudine Gates）接受美國廣播公司（ABC）採訪時表示，對於兒子的行為感到震驚，因為前陣子兒子才告訴她自己很快就會回到美國。

據《ABC》報導，蓋茨住在威斯康辛州，她表示，當她接到美國軍方通知她兒子越境被北韓遭拘留時感到非常震驚，「我不認為金恩會做這樣的事情。」

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蓋茨說，自己幾天前才跟金恩通過電話，當時兒子告訴她，自己很快就會回到德州布利斯堡（Fort Bliss）的基地。她認為兒子可能一時失去理智才會做出這種事，現在她只希望兒子能快點回家，「我為他感到驕傲，我只想要他回家。」

據《韓聯社》報導，金恩2021年做為偵查兵入伍，之後派駐南韓。去年（2022）他因為犯下襲擊罪在韓國入獄2個月，本月10日獲釋後在駐韓基地觀察一週。

軍方17日將其遣返美國，未料他過了機場海關後沒有登機，反而藉機離開機場，並在18日加入兩韓邊境非軍事區（DMZ）板門店的旅行團，越境到北韓，遭到平壤當局逮捕。

WISN 12 News has learned a U.S. soldier detained in North Korea has a Racine connection.

His mother, Claudine Gates of Racine, told ABC News the Army told her on Tuesday her son had crossed into North Korea. pic.twitter.com/lNZm9Q6zeg — Kendall Keys （@KendallKeysTV） July 18, 2023

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