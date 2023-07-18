白紙革命2.0！反習近平暴政抗爭恐「原子化」爆發

中國網路廣為流傳「成都大運會白紙革命活動召集帖」，號召7月28日在成都世界大學生運動會期間，持白紙快閃抗爭。圖為去年11月北京民眾聚集持白紙抗議嚴苛的「清零」政策。（路透檔案照）

2023/07/18 22:02

〔編譯楊芙宜／台北報導〕美國之音（VOA）18日報導，中國網路近日廣為流傳「成都大運會白紙革命活動召集帖」，號召中國民眾7月28日在四川成都揭幕的世界大學生運動會（世大運，中國稱「大運會」）賽事期間，持白紙快閃抗爭，向中國領導人習近平表達不滿。熟悉中國事務的觀察人士說，這項行動代表中國民眾對北京當局的怒火延燒，民眾抗爭恐化整為零般「原子化」出現，可能在7月成都世大運之後、9月杭州亞運和10月杭州帕運，以及往後任何場合見到。

「白紙運動」出現在2022年11月底，從南京傳媒學院發起的新疆烏魯木齊火災悼念活動，隨著大批的參與學子持白紙無聲抗議，逐漸演變為遍及中國20多省大學學生響應抗議習近平嚴苛「清零」政策的一系列行動，參與人數總規模為1989年六四民主運動後罕見。

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率先於推特轉貼「成都大運會白紙革命活動召集帖」的美國光傳媒創辦人王安娜接受VOA訪問時說，這是從中國境內流傳出來的消息，召集帖的用字鏗鏘有力，內容精準且高質量，其所呈現的思維和用語也顯示對中國政治情勢的熟稔。

不過，曾任青海政協委員的王安娜說，隨著消息曝光，中共就會武裝、準備鎮壓，中國民眾上街的風險很大，白紙運動會師成都能否獲得響應，期待不高；但中國打壓異己之嚴峻時刻，仍有人勇於表態反習，就算成都抗爭最後響應者寡，仍具重大意義。

報導另引述一名熟悉中國事務、因議題敏感而不願透露姓名的台灣官員說，中國正陷入改革開放數十年來罕見的內外交迫局面，習近平權力雖定於一尊，但唯有「中國夢的實踐」才能支撐其延任的正當性；但習近平史無前例地連任第3任期至今，中國經濟嚴重下滑、青年失業率衝破20％，這種政績當然遭到「憑什麼延任？」的質疑。

這位官員認為，朝原子化發展的反習「白紙運動2.0」可能如雨後春筍般持續出現，在成都世大運會之後，還有9月的杭州亞運、10月的杭州帕運以及往後任何場合，都可能出現。

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