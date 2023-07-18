中國浙江今年首季火化數激增73％ 戳穿「大國抗疫成就」謊言

中國於去年12月突然宣布解封，外界質疑中國確診死亡人數可能暴增，但中國政府一直未公布相關數據。近日浙江省民政廳公布今年第1季火化數據，較去年增加近73%，網友推估中國最少400萬人枉死，戳穿了中國政府「大國抗疫成就」的謊言。 （路透）

2023/07/18 11:23

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國在實施3年嚴格的防疫清零措施，導致經濟重挫和民怨四起後，於去年12月突然宣布解封，外界質疑中國確診死亡人數可能暴增，但中國政府一直未公布相關數據。近日浙江省民政廳公布今年第1季火化數據，較去年增加約73%，網友推估中國最少400萬人因政府未做好準備貿然解封而枉死，戳穿了中國政府「大國抗疫成就」的謊言。

根據「自由亞洲電台」7月17日報導，浙江省民政廳近日公布今年1季火化遺體數高達17.1萬具，較去年同期的9.9萬具激增73%，引發網路熱議，認為數字反映了中國突然解封，導致了大量非正常死亡。目前浙江省政府已刪除相關報導。

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有網友指出，浙江省屬中國發達地區，其他欠發達的省市，死亡率預料更高。有時事評論家也說，浙江省宣稱火化率百分百，亦即其火化率幾可等同死亡率，照此推算，中國解封後，超額去世人數至少在400萬。還有網友表示，浙江省民政廳外洩的數據直接戳穿了中國政府「大國抗疫成就」的謊言。

雪梨科技大學政治學教授馮崇義表示，浙江省民政廳此次疏忽曝出的數字顯示，中國政府在沒有任何準備下解封，令許多無辜百姓慘死，然後政府再隱瞞及製造疫情假數據，以維護中共政權的合法性。

馮崇義說，自武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情以來，中國政府隱瞞或製造數據，政治目標就是為了彰顯「大國抗疫」的成功，為中共領導人習近平貼光，現在有地方政府暴露火葬場數據，可以算總帳，中國政府不做任何準備突然解封，導致枉死的非常多。

馮崇義更批評，中共當局迄今仍不改隱瞞疫情、銷毀和修改病例資料的做法，導致疫情蔓延全球，「這個政權非常邪惡，毀掉這些真相，毀掉這些最原始的記錄，所以這個國家是故意犯罪。3年過去了，病毒溯源毫無進展」。

日本靜岡大學教授楊海英表示，浙江省民政廳公布的火葬場數據，確實更接近武漢肺炎後半部分那個階段的真正死亡率，實際情況還可能比這個要嚴重，武漢肺炎死亡率就像58年前「人民公社化」死多少人、「文化大革命」死多少人一樣，中共永遠不會公開真正的數據的，只能透過部分的資料去推算。

目前浙江省民政廳已將原文刪除，其最後1季的火化數據為空白。而中國民政部6月發布的全國去年第4季的統計數據中，也沒有火化數據。

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