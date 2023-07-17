中國男子吃下毒菇產生幻覺 病床上變身鹹蛋超人拯救世界

男子吃下毒蘑菇後產生幻覺，幻想自己變成鹹蛋超人；示意圖，與本文無關。（資料照）

2023/07/17 21:31

〔即時新聞／綜合報導〕中國安徽省滁州市一名男子近期因好奇在網上購買蘑菇「見手青」來食用，食用後卻出現了頭昏、噁心的症狀，並開始產生幻覺，躺在病床上不斷擺弄姿勢，認為自己是「鹹蛋超人」力霸王拯救了整個宇宙，還在受訪時表示「見手青很好吃，下次還會吃」。

據微博文章表示，昨（16）日安徽省滁州市，有一名男子食用蘑菇「見手青」中毒住院，據當事人表示，自己近期常看到很多有關吃「見手青」的影片，在好奇心的驅使下，也在網上購買想嘗試一下，食用後沒多久就開始出現頭昏、噁心的症狀，甚至出現重影的狀況，隨後被送往醫院，所幸症狀皆輕微，目前仍在恢復當中。

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影片中男子在病床上擺弄姿勢，並透露在幻覺裡看見了怪獸，而自己變成超人力霸王拯救了整個宇宙，並在後續清醒時受訪表示，見手青很好吃，下次還會吃，不過一定要煮熟。

「見手青」是一種「蘭茂牛肝菌」（Lanmaoa asiatica），因為在切片過程中，內部天然色素受到擠壓，會導致表層變成藍色，因此得名。如果不當製作食用，容易出現中毒現象，耽誤救治可能造成性命威脅。昆明植物研究所教授莫第默（Peter Mortimer）說，這種中大型野生蘑菇，外部呈紅色、內部呈黃色，看起來和部分牛肝菌很相似，容易與其他牛肝菌混淆，被視為有害品種，因為食用後可能出現幻覺。

影片連結

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