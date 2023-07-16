MacBook Pro突起火！ 老婦大腿燙傷、房子遭火吞沒

美國一名71歲老婦人在床上使用蘋果2019年款MacBook Pro時，突然感到膝蓋灼燒，發現整個棉被和床單都著火了。示意圖。（法新社）

2023/07/16 23:53

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名居住在紐約皇后區的71歲老婦人，在床上使用蘋果2019年款MacBook Pro報稅時，突然感覺到膝蓋灼熱，下一秒發現床單和棉被著火，受到驚嚇的她立即穿著睡衣逃出屋內，但火勢迅速蔓延，臥室被燒毀，且廚房也受到火災影響。因此老婦人的大腿皮膚嚴重灼傷，最終她不得不在旅館住10個月等待鑑定和修復。

根據《》報導，最新法庭文件顯示，這名71歲老婦人內厄姆（Linda Nahum）於2020年7月的一個晚上，在床上使用蘋果2019年款MacBook Pro報稅時，突然感到膝蓋灼燒，這才發現整個棉被和床單都著火了。律師希金斯（Anna Higgins）表示，內厄姆獨自居住，曾試圖用水滅火，但火勢蔓延太快，在報警後，她只穿著睡衣衝出了房間。

當消防員趕到時，火勢已經吞噬了內厄姆的臥室，並擴散到廚房。火勢被撲滅後，整間公寓也被水淹沒。希金斯表示，內厄姆被送往醫院後發現她的大腿嚴重灼傷，更令她絕望的是，因為公寓需要進行調查，且可能存在安全疑慮，當局封鎖了她的住所。這使得她無法回家，被迫在旅館中居住了整整10個月。希金斯說道：「大火燒毀了她所有的東西，包括父母的遺物。她的家庭成員有限，所有能夠紀念的東西都被燒毀，這樣的損失是無法估量的。」。

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儘管消防部門表示火災可能是由其他電器引起的，但希金斯律師聘請了一位獨立專家，指出火災是由於MacBook Pro的電池過熱而引發的。

蘋果在2019年召回了2015年至2017年生產的15吋MacBook Pro，因為它們的電池可能會過熱引發火災，但該款2019年的MacBook Pro並未受到召回。

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