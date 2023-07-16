為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    MacBook Pro突起火！ 老婦大腿燙傷、房子遭火吞沒

    美國一名71歲老婦人在床上使用蘋果2019年款MacBook Pro時，突然感到膝蓋灼燒，發現整個棉被和床單都著火了。示意圖。（法新社）

    美國一名71歲老婦人在床上使用蘋果2019年款MacBook Pro時，突然感到膝蓋灼燒，發現整個棉被和床單都著火了。示意圖。（法新社）

    2023/07/16 23:53

    〔即時新聞／綜合報導〕美國一名居住在紐約皇后區的71歲老婦人，在床上使用蘋果2019年款MacBook Pro報稅時，突然感覺到膝蓋灼熱，下一秒發現床單和棉被著火，受到驚嚇的她立即穿著睡衣逃出屋內，但火勢迅速蔓延，臥室被燒毀，且廚房也受到火災影響。因此老婦人的大腿皮膚嚴重灼傷，最終她不得不在旅館住10個月等待鑑定和修復。

    根據《》報導，最新法庭文件顯示，這名71歲老婦人內厄姆（Linda Nahum）於2020年7月的一個晚上，在床上使用蘋果2019年款MacBook Pro報稅時，突然感到膝蓋灼燒，這才發現整個棉被和床單都著火了。律師希金斯（Anna Higgins）表示，內厄姆獨自居住，曾試圖用水滅火，但火勢蔓延太快，在報警後，她只穿著睡衣衝出了房間。

    當消防員趕到時，火勢已經吞噬了內厄姆的臥室，並擴散到廚房。火勢被撲滅後，整間公寓也被水淹沒。希金斯表示，內厄姆被送往醫院後發現她的大腿嚴重灼傷，更令她絕望的是，因為公寓需要進行調查，且可能存在安全疑慮，當局封鎖了她的住所。這使得她無法回家，被迫在旅館中居住了整整10個月。希金斯說道：「大火燒毀了她所有的東西，包括父母的遺物。她的家庭成員有限，所有能夠紀念的東西都被燒毀，這樣的損失是無法估量的。」。

    儘管消防部門表示火災可能是由其他電器引起的，但希金斯律師聘請了一位獨立專家，指出火災是由於MacBook Pro的電池過熱而引發的。

    蘋果在2019年召回了2015年至2017年生產的15吋MacBook Pro，因為它們的電池可能會過熱引發火災，但該款2019年的MacBook Pro並未受到召回。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台中東區雨中竄火煙連燒4戶 消防員冒險攀鐵皮屋頂灌救
    2023/07/16 18:42

    台中東區雨中竄火煙連燒4戶 消防員冒險攀鐵皮屋頂灌救
    燒了5天！台南安南非法堆置場悶燒惹民怨 環局要求儘速清理
    2023/07/16 16:38

    燒了5天！台南安南非法堆置場悶燒惹民怨 環局要求儘速清理

    ESG浪潮 將捷集團積極佈局企業ESG
    防MacBook Pro起火風險 澳洲兩大航空禁行李托運
    2019/08/28 21:40

    防MacBook Pro起火風險 澳洲兩大航空禁行李托運
    蘋果MacBook Pro具著火風險！越南禁止帶上機
    2019/08/22 15:23

    蘋果MacBook Pro具著火風險！越南禁止帶上機
    蘋果MacBook Pro恐起火！美國FAA禁止旅客帶上機
    2019/08/14 15:16

    蘋果MacBook Pro恐起火！美國FAA禁止旅客帶上機
    筆電會起火！蘋果緊急召回15 吋MacBook Pro
    2019/06/21 08:36

    筆電會起火！蘋果緊急召回15 吋MacBook Pro
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播