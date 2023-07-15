為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    南歐「地獄犬熱浪」直逼40度！ 希臘白天關閉古蹟衛城

    歐洲「地獄犬熱浪」來襲，希臘當局宣布中午到下午5點關閉景點雅典衛城。圖為衛城山上的古蹟帕德嫩神廟，幾乎沒有遮蔭。（美聯社）

    歐洲「地獄犬熱浪」來襲，希臘當局宣布中午到下午5點關閉景點雅典衛城。圖為衛城山上的古蹟帕德嫩神廟，幾乎沒有遮蔭。（美聯社）

    2023/07/15 11:19

    〔即時新聞／綜合報導〕極端氣候肆虐，歐洲近日遭遇熱浪襲擊，歐洲太空總署（ESA）警告，義大利、西班牙、法國、德國和波蘭等地正面臨極端高溫威脅，氣溫恐飆破40度。希臘當局昨天宣布短暫關閉古蹟雅典衛城，以保護遊客。

    綜合外媒報導，歐洲多地傳出「熱傷害」事件，義大利米蘭一名從事戶外工作的人11日上班時，因長時間在室外曝曬熱昏，送醫急救後不治身亡。希臘雅典也傳出有遊客在逛知名景點衛城（Acropolis）時暈眩倒下，救護人員緊急用高爾夫球車載下山治療，休息後無大礙。

    據了解，義大利歷史最高溫是2021年8月西西里島測得攝氏48.8度，報導指出，義大利很有可能在下週打破這項紀錄。

    希臘雅典昨天（14）白天氣溫達到40度以上，當局宣布中午到下午5點期間關閉衛城，避免遊客在幾乎無遮蔽的名勝古蹟長時間曝曬。

    報導指出，今日希臘部分地區氣溫可能來到44度，文化部長曼多尼（Lina Mendoni）表示，未來幾天衛城很有可能繼續採取相同措施。

    義大利氣象學會（Italian Meteorological Society）將歐洲這波熱浪稱作「地獄犬熱浪」（Cerberus heatwave），取名源自希臘神話中的地獄三頭犬。

    氣象部門預測週日（16）將有下一波熱浪，溫度將再升高，義大利氣象學家稱下波熱浪為「卡戎」（Charon），取名自希臘神話中冥王黑帝斯的船夫。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「泰利」颱風最快今生成！15縣市飆高溫 明起4天防劇烈天氣
    2023/07/15 06:53

    「泰利」颱風最快今生成！15縣市飆高溫 明起4天防劇烈天氣
    週六15縣市飆高溫 台北恐衝38度
    2023/07/14 20:18

    週六15縣市飆高溫 台北恐衝38度

    和感染說掰掰 小褲穿出大健康！
    疑高溫炎熱引心臟不適 嘉義39歲青農坐在田中棧板上猝死
    2023/07/14 13:27

    疑高溫炎熱引心臟不適 嘉義39歲青農坐在田中棧板上猝死
    菲東低壓穿越菲律賓呂宋島北端 氣象粉專：24小時內成為「泰利」颱風
    2023/07/14 12:32

    菲東低壓穿越菲律賓呂宋島北端 氣象粉專：24小時內成為「泰利」颱風

    「它」是飯店御用品牌 是建商銷售武器
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播