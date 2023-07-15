南歐「地獄犬熱浪」直逼40度！ 希臘白天關閉古蹟衛城

歐洲「地獄犬熱浪」來襲，希臘當局宣布中午到下午5點關閉景點雅典衛城。圖為衛城山上的古蹟帕德嫩神廟，幾乎沒有遮蔭。（美聯社）

2023/07/15 11:19

〔即時新聞／綜合報導〕極端氣候肆虐，歐洲近日遭遇熱浪襲擊，歐洲太空總署（ESA）警告，義大利、西班牙、法國、德國和波蘭等地正面臨極端高溫威脅，氣溫恐飆破40度。希臘當局昨天宣布短暫關閉古蹟雅典衛城，以保護遊客。

綜合外媒報導，歐洲多地傳出「熱傷害」事件，義大利米蘭一名從事戶外工作的人11日上班時，因長時間在室外曝曬熱昏，送醫急救後不治身亡。希臘雅典也傳出有遊客在逛知名景點衛城（Acropolis）時暈眩倒下，救護人員緊急用高爾夫球車載下山治療，休息後無大礙。

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據了解，義大利歷史最高溫是2021年8月西西里島測得攝氏48.8度，報導指出，義大利很有可能在下週打破這項紀錄。

希臘雅典昨天（14）白天氣溫達到40度以上，當局宣布中午到下午5點期間關閉衛城，避免遊客在幾乎無遮蔽的名勝古蹟長時間曝曬。

報導指出，今日希臘部分地區氣溫可能來到44度，文化部長曼多尼（Lina Mendoni）表示，未來幾天衛城很有可能繼續採取相同措施。

義大利氣象學會（Italian Meteorological Society）將歐洲這波熱浪稱作「地獄犬熱浪」（Cerberus heatwave），取名源自希臘神話中的地獄三頭犬。

氣象部門預測週日（16）將有下一波熱浪，溫度將再升高，義大利氣象學家稱下波熱浪為「卡戎」（Charon），取名自希臘神話中冥王黑帝斯的船夫。

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