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    日本電視台街訪「台海局勢」14歲國中生︰台灣就是台灣、中國就是中國

    一名年僅14歲的台灣女國中生被日本TBS記者詢問如何看待「台灣是中國的一部分」的說法時，她面帶著笑容、用非常堅定地語氣回答：「我覺得台灣就是台灣、中國就是中國」。（圖擷取自TBS NEWS DIG Powered by JNN YouTube）

    一名年僅14歲的台灣女國中生被日本TBS記者詢問如何看待「台灣是中國的一部分」的說法時，她面帶著笑容、用非常堅定地語氣回答：「我覺得台灣就是台灣、中國就是中國」。（圖擷取自TBS NEWS DIG Powered by JNN YouTube）

    2023/07/12 14:23

    〔即時新聞／綜合報導〕隨著台海局勢急遽升溫，周邊國家也受區域不穩的氣氛壟罩，日本民間機構也針對相關議題進行大量關注、採訪報導。日本TBS報導，他們街訪台灣民眾對台海衝突的看法，其中一名14歲的女國中生被問到如何看待「台灣是中國的一部分」的說法時面帶笑容回答：「台灣就是台灣、中國就是中國」。

    根據日本TBS電視台9日報導，受到俄烏戰爭與中國挑釁不斷的影響，讓越來越多不少擔憂台海爆發衝突，導致「台灣有事」（台湾有事）的情況發生，對此TBS特別派記者來台採訪，關於台灣民眾對想關議題的看法。TBS記者先是前往台灣年輕人較多的台北西門町，接著以如何看待「中國說，台灣是中國的一部分」為題，進行隨機街訪。

    受訪者皆為年輕學子，其中最小的受訪者，為一名年僅14歲的女國中生，她聽完問題後，面帶笑容用非常堅定地語氣回答，「我覺得台灣就是台灣、中國就是中國」，其他受訪者多數也回答類似的想法。TBS還分享國立政治大學的一份調查，顯示台灣有越來越多人表示，「自己是台灣人，而非中國人」，且又以30歲以下的年輕人居多。

    報導影片曝光後，立即在網上掀起台日網友熱論，其中14歲女國中生的採訪內容，更被無數網友分享至推特、噗浪、臉書等社群平台，「本來就是一邊一國」、「意識清晰，邏輯清楚！」、「聰明又判斷正確的女孩」、「歡迎加入被辱華大家庭」、「台灣國家意識教育有成」、「小孩都懂的道理，一堆大人竟然不懂」、「14歲的同學就能如此清楚了解，不枉前輩們辛苦努力了」。

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