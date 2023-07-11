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    阿兜仔大讚台灣是「唯一能用手機占位的國家」 小粉紅暴怒︰辱華！

    昨（10）日一名旅台外籍人士什穆利（Boaz Shmueli，音譯），在自己的推特上發文指出，「台灣是世界上唯一能用iPhone來占位子的『country』（國家）」。（圖擷取自@shmueli推特）

    昨（10）日一名旅台外籍人士什穆利（Boaz Shmueli，音譯），在自己的推特上發文指出，「台灣是世界上唯一能用iPhone來占位子的『country』（國家）」。（圖擷取自@shmueli推特）

    2023/07/11 16:04

    〔即時新聞／綜合報導〕昨（10）日一名旅台外籍人士什穆利（Boaz Shmueli，音譯），在自己的推特上發文指出，「台灣是世界上唯一能用iPhone來占位子的『country』（國家）」，並附上一張照片佐證自己的想法。該文一出，吸引16.3萬名網友瀏覽，台灣網友紛紛表示「這是台灣日常」，而小粉紅卻為此氣炸。

    據什穆利在推特附上的照片可看到，照片背景畫面為某家咖啡店的店內，只見在照片中間有一張空圓桌上被放了1支iPhone手機，但在圓桌旁的3張椅子都沒有坐人，或是有人上前將手機拿走，反而四周的座位都坐滿了人。對於這個情況，什穆利在文中表示，「台灣是世界上唯一人們能用iPhone來占位子的『country』（國家）」。

    該文曝光後，立即引起許多外國網友議論，不少台灣網友看到後，則紛紛表示這在台灣是「習以為常的日常生活」。美國全國公共廣播電台（NPR）駐台記者馮哲芸也轉發該文，更分享自己來台後，也開始做出像類似的事情，「我也開始下車時，不拔下我摩托車的鑰匙了......」，內容雖然逗樂眾人，但台灣網友也紛紛留言，友善提醒她千萬不要養成這個「不良習慣」，特別是不要把美味的食物留在車上。

    什穆利發文讚賞台灣的內容，不意外地引起一些翻牆上網的中國小粉紅與親中網友注意。這些人除了不斷留言強調「台灣不是一個國家！」、「台灣是中國的一部分」、「傻逼，圖片明明是中國的」、「台灣永遠永遠不會是一個國家」等內容，來駁斥文中非常辱華的「country」一詞，甚至還有不少小粉紅洋洋得意聲稱，這種「不會擅自拿取他人物品」的行為與畫面，在中國各縣市都很常見，可見中國在共產黨執政下的治安與人民素質多好等等。

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