阿兜仔大讚台灣是「唯一能用手機占位的國家」 小粉紅暴怒︰辱華！

〔即時新聞/綜合報導〕昨(10)日一名旅台外籍人士什穆利(Boaz Shmueli,音譯),在自己的推特上發文指出,「台灣是世界上唯一能用iPhone來占位子的『country』(國家)」,並附上一張照片佐證自己的想法。該文一出,吸引16.3萬名網友瀏覽,台灣網友紛紛表示「這是台灣日常」,而小粉紅卻為此氣炸。

據什穆利在推特附上的照片可看到,照片背景畫面為某家咖啡店的店內,只見在照片中間有一張空圓桌上被放了1支iPhone手機,但在圓桌旁的3張椅子都沒有坐人,或是有人上前將手機拿走,反而四周的座位都坐滿了人。對於這個情況,什穆利在文中表示,「台灣是世界上唯一人們能用iPhone來占位子的『country』(國家)」。

該文曝光後,立即引起許多外國網友議論,不少台灣網友看到後,則紛紛表示這在台灣是「習以為常的日常生活」。美國全國公共廣播電台(NPR)駐台記者馮哲芸也轉發該文,更分享自己來台後,也開始做出像類似的事情,「我也開始下車時,不拔下我摩托車的鑰匙了......」,內容雖然逗樂眾人,但台灣網友也紛紛留言,友善提醒她千萬不要養成這個「不良習慣」,特別是不要把美味的食物留在車上。

什穆利發文讚賞台灣的內容,不意外地引起一些翻牆上網的中國小粉紅與親中網友注意。這些人除了不斷留言強調「台灣不是一個國家!」、「台灣是中國的一部分」、「傻逼,圖片明明是中國的」、「台灣永遠永遠不會是一個國家」等內容,來駁斥文中非常辱華的「country」一詞,甚至還有不少小粉紅洋洋得意聲稱,這種「不會擅自拿取他人物品」的行為與畫面,在中國各縣市都很常見,可見中國在共產黨執政下的治安與人民素質多好等等。

taiwan is the only country in the world where people use their iphone to secure a table pic.twitter.com/34aiNo0FQd