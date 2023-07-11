怒槓中國！檢舉「九段線」影片變全民運動 越南祭獎金

中國電視劇《向風而行》，由於出現「九段線」地圖而被越南當局通令全面下架。（愛奇藝國際站提供）

2023/07/11 23:57

〔國際新聞中心／綜合報導〕越南取締中國主張南海主權「九段線」相關影視作品的行動，有愈演愈烈跡象！繼好萊塢電影《芭比》（Barbie）之後，中國電視劇《向風而行》也因為出現「九段線」地圖被全面下架，河內當局還打算更進一步制定獎勵規則，鼓勵民眾踴躍檢舉，將取締「九段線」相關影像變成全民運動。

綜合中國、香港媒體和《中央社》引述越南媒體報導，越南電影局局長韋建成（Vi Kien Thanh）說，由於人力吃緊，在審核上難以做到滴水不漏，因此正在建立全民檢舉機制，鼓勵民眾一起擔任「糾察隊」，協助當局找出網路上「錯誤違法」的影片。

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據報導，根據2022年的越南電影法，對網路或社群平台上發布的影片採取事後審查制。韋建成說，越南電影局成立工作小組，管理網路上發布的影片，每天分早午兩班檢查；由於網路影片數量龐大，目前只能抽樣檢查，導致若干違法影片在網路上流傳，必須請觀眾和媒體幫忙，「我們正在制定規則，獎勵在網路上發現『問題影片』的觀眾。」

他說，越南電影局將成立檢舉中心，頒發激勵獎金與獎狀，給快速正確的檢舉訊息提供者。

中國以「九段線」對南海提出「歷史性權利」主張， 2016年經海牙常設仲裁法院（PCA）裁定在國際法之下不具效力。越南對南海部分島嶼與海域的主權聲索，與中國的「九段線」有諸多重疊，河內向來不承認「九段線」主張。好萊塢電影真人版《芭比》及中國電視劇《向風而行》，便是因為出現「九段線」地圖，而遭到禁演或從串流平台下架。

據報導，《向風而行》有多集內容出現「九段線」地圖畫面，越南政府因此要求串流平台「網飛」（Netflix）與越南FPT電信公司平台將其下架。儘管FPT已模糊處理「九段線」地圖畫面，但越南電影局強調，這部電視劇的若干情節和橋段是錯誤的，畫面、對白和字幕侵犯越南主權，不應在越南播放，下令網飛和FPT從10日零點起的24小時內下架，並於12日前向電影局呈交書面報告。

好萊塢電影《芭比》因為出現中國「九段線」地圖畫面，遭越南政府禁演。（法新社）

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