內宣翻車！河南政府機關拍宣傳片 被抓包官員來演老百姓
2023/07/11 19:48
〔即時新聞／綜合報導〕中國內宣又翻車！河南省南召縣地方政府近日拍了一段短片宣揚政績，還請來「辦事群眾」現身說法，誇讚政府機關不僅服務好，辦事能力也佳，不料影片曝光後，不少當地民眾認出片中的「辦事群眾」根本是地方官員假扮，引發中國網友熱議。
綜合中媒報導，河南省南召縣政府近來推動「改進服務、提升辦事體驗」，轄下公積金管理中心為此特別拍攝提升服務水平、提高辦事效率的宣傳短片，跟拍一名前來辦事的女子與公務員互動過程，該名女子辦完事項後接受採訪，大讚公積金管理中心服務好且效率佳，受訪表現自然，談吐流利。
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影片曝光後，隨即有當地人認出片中的女子其實是公積金管理中心的石姓科長，「這個是科長演的群眾？還是石科長體驗一回群眾辦事呢？說自己的辦事中心好與不好，自己說了不算吧，還得是老百姓說好才是真的好」。中國網友們也調侃道，「石科長演技真溜」、「自說自話，本領真大」、「這種（政府宣傳片）都是擺拍的，你們還不知道嗎」、「為群眾辦點實事吧，天天整那些有的沒的」。
隨著輿論延燒，南召縣公積金管理中心已將該短片刪除，並稱「安排官員扮演群眾接受採訪」一事是網路謠言，「我們這裡沒有科長，她不是我們這裡上班的人員，受訪群眾的真實身分是一家房地產公司負責公積金貸款業務的員工」。至於為何還要刪影片，官方聲稱是為避免不必要的誤解和爭議，不過還是被大批中國網友質疑嘲諷。