內宣翻車！河南政府機關拍宣傳片 被抓包官員來演老百姓

河南省南召縣公積金管理中心近日拍攝宣傳片，不料片中大讚政府機關效率一級棒的老百姓被認出其實是該中心科長。（圖翻攝自微博）

2023/07/11 19:48

〔即時新聞／綜合報導〕中國內宣又翻車！河南省南召縣地方政府近日拍了一段短片宣揚政績，還請來「辦事群眾」現身說法，誇讚政府機關不僅服務好，辦事能力也佳，不料影片曝光後，不少當地民眾認出片中的「辦事群眾」根本是地方官員假扮，引發中國網友熱議。

綜合中媒報導，河南省南召縣政府近來推動「改進服務、提升辦事體驗」，轄下公積金管理中心為此特別拍攝提升服務水平、提高辦事效率的宣傳短片，跟拍一名前來辦事的女子與公務員互動過程，該名女子辦完事項後接受採訪，大讚公積金管理中心服務好且效率佳，受訪表現自然，談吐流利。

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影片曝光後，隨即有當地人認出片中的女子其實是公積金管理中心的石姓科長，「這個是科長演的群眾？還是石科長體驗一回群眾辦事呢？說自己的辦事中心好與不好，自己說了不算吧，還得是老百姓說好才是真的好」。中國網友們也調侃道，「石科長演技真溜」、「自說自話，本領真大」、「這種（政府宣傳片）都是擺拍的，你們還不知道嗎」、「為群眾辦點實事吧，天天整那些有的沒的」。

隨著輿論延燒，南召縣公積金管理中心已將該短片刪除，並稱「安排官員扮演群眾接受採訪」一事是網路謠言，「我們這裡沒有科長，她不是我們這裡上班的人員，受訪群眾的真實身分是一家房地產公司負責公積金貸款業務的員工」。至於為何還要刪影片，官方聲稱是為避免不必要的誤解和爭議，不過還是被大批中國網友質疑嘲諷。

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