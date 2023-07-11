愛爾蘭第3屆翻譯擂台 曾貴海台灣客語詩為題

2023/07/11 01:21

〔中央社〕愛爾蘭三一大學與駐愛代表處合作，今天啟動第3屆「翻譯擂台」競賽，廣邀各國好手將台灣詩人曾貴海特別為競賽創作的客語詩「天光」翻譯為英語，投稿9月1日截止。

三一大學（Trinity College Dublin）文學與文化翻譯中心（Centre for Literary & Cultural Translation）2021年首度與駐愛爾蘭代表處合作，舉辦翻譯擂台（Translation Slam），當時以台灣新銳詩人曹馭博的華語詩「夜的大赦」為題。

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2022年，翻譯擂台第2次舉辦，以台灣詩人鄭順聰的台語詩「掠百年的埕過」為題，今年登場的第3屆則挑戰客語詩。

三一大學文學與文化翻譯中心主任哈德利（James Hadley）指出，愛爾蘭非常重視文化多樣性，特別是語文多樣性。今年翻譯擂台以客語詩為題，是愛爾蘭文壇創舉，也讓更多英語世界人士有機會深入瞭解豐富的客家文化。

哈德利提到，客語有獨特、複雜的音韻變化，詩與歌幾乎一體兩面，適合朗誦、吟唱。為凸顯客語詩的音樂性，翻譯擂台特別邀請曾貴海親自錄製詩作朗讀影音檔，供譯者參考，以利譯者不僅呈現原詩涵義，更反映客語的音樂靈魂。

駐愛爾蘭代表楊子葆表示，「天光」是曾貴海特別為本屆翻譯擂台而寫的新作，詩中台灣與愛爾蘭歷史相互對照呼應，彷彿是兩座島嶼人與土地的對唱和交響樂。

楊子葆提到，「天光」這個詩名容易與愛爾蘭極具代表性的詩人葉慈（William Butler Yeats）名詩「黎明」（The Dawn）聯想，而今年正好是葉慈獲頒諾貝爾文學獎100週年，別具意義。

翻譯擂台仿效美國詩人史密斯（Marc Smith）1984年在芝加哥舉辦的「尬詩擂台」（Poetry Slam），導入「競技」元素，以增進文學翻譯的趣味性。

曾貴海1946年生於屏東，具醫師專業，政治、社會運動經歷豐富，曾任鍾理和文教基金會董事長、六堆文化藝術基金會董事長、台灣南社社長、行政院教育改革推動委員會委員，目前是總統府國策顧問。

在文學領域，曾貴海曾任文學台灣雜誌社社長、台灣筆會理事長、笠詩社社長，並於2017獲頒客家事務委員會「客家終身貢獻獎」。

透過客委會的「客家文學作品翻譯及海外推廣」計畫，曾貴海的作品被翻譯為西班牙語及英語，促成他後來在2022年贏得「厄瓜多惠夜基國際詩歌節」第15屆國際詩歌獎，是第一位獲獎的亞洲詩人。

曾貴海的創作涵蓋華、客、台等3種語言，形式多樣，包含詩、散文、文論、自然書寫、歌詞等。（編輯：陳彥鈞）1120711

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