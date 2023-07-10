拜登︰中國企圖取代美國成為全球新霸主

美國總統拜登認為，中國的確有取代美國，成為全球新霸主的野心。（路透、法新社；本報合成）

2023/07/10 15:58

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統拜登認為，中國確實有取代美國，成為全球新霸主的野心，他也提醒中國國家領導人習近平，與俄羅斯總統普廷打交道，要格外小心。

拜登接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪，暢談美中關係，面對CNN記者提問「你認為他（習近平）企圖要讓中國取代美國，成為全球強權新霸主嗎？」拜登回應「是的，我相信他想要打造全球最大的經濟體，擁有最強大的軍事武力」。

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拜登聲稱，習近平曾提及，在制定涉及空域等問題的國際法時，中方並不在場，暗示可能想改寫部分規例，但相信習近平未必想發起戰爭、衝突或擴張領土。

拜登認為中國擁有龐大的潛力，但也面臨不少挑戰，拜登指出，中國如果想要絕對安全，領導人就必須號令天下，統管台灣直到西藏，不過他相信，美中關係能穩定下來，並找到方法建立能同時惠及雙方的合作關係。

拜登也特別提醒習近平，和普廷打交道要格外小心，因為自從俄羅斯入侵烏克蘭以來，600家美國企業撤離俄羅斯，習近平曾告訴他，中國的經濟仰賴歐洲跟美國的投資，「所以小心了」。

拜登還透露習近平曾因為美日韓加強合作及四方安全對話，致電表達關注，拜登告訴習近平，指有關的聯盟關係，目的是維持印太和南海地區穩定，並非要圍堵中國。拜登也提到中國「一帶一路倡議」，稱許多參與國家都陷入債務問題。

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