為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    拜登︰中國企圖取代美國成為全球新霸主

    美國總統拜登認為，中國的確有取代美國，成為全球新霸主的野心。（路透、法新社；本報合成）

    美國總統拜登認為，中國的確有取代美國，成為全球新霸主的野心。（路透、法新社；本報合成）

    2023/07/10 15:58

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統拜登認為，中國確實有取代美國，成為全球新霸主的野心，他也提醒中國國家領導人習近平，與俄羅斯總統普廷打交道，要格外小心。

    拜登接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪，暢談美中關係，面對CNN記者提問「你認為他（習近平）企圖要讓中國取代美國，成為全球強權新霸主嗎？」拜登回應「是的，我相信他想要打造全球最大的經濟體，擁有最強大的軍事武力」。

    拜登聲稱，習近平曾提及，在制定涉及空域等問題的國際法時，中方並不在場，暗示可能想改寫部分規例，但相信習近平未必想發起戰爭、衝突或擴張領土。

    拜登認為中國擁有龐大的潛力，但也面臨不少挑戰，拜登指出，中國如果想要絕對安全，領導人就必須號令天下，統管台灣直到西藏，不過他相信，美中關係能穩定下來，並找到方法建立能同時惠及雙方的合作關係。

    拜登也特別提醒習近平，和普廷打交道要格外小心，因為自從俄羅斯入侵烏克蘭以來，600家美國企業撤離俄羅斯，習近平曾告訴他，中國的經濟仰賴歐洲跟美國的投資，「所以小心了」。

    拜登還透露習近平曾因為美日韓加強合作及四方安全對話，致電表達關注，拜登告訴習近平，指有關的聯盟關係，目的是維持印太和南海地區穩定，並非要圍堵中國。拜登也提到中國「一帶一路倡議」，稱許多參與國家都陷入債務問題。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    為台海衝突準備？日經：習架空人行權力 由黨掌控金融
    2023/07/10 06:50

    為台海衝突準備？日經：習架空人行權力 由黨掌控金融
    前北京市政委沈棟：習近平心狠手辣卻很愚蠢
    2023/07/09 16:24

    前北京市政委沈棟：習近平心狠手辣卻很愚蠢

    桃園市111學年「失業勞工子女助學補助」開辦囉
    中國需要西方投資 中俄峰會後拜登警告習「要當心」
    2023/07/08 09:53

    中國需要西方投資 中俄峰會後拜登警告習「要當心」
    拜登出席G20、東協峰會重點一次看 可能與習近平單獨會面
    2022/11/09 10:56

    拜登出席G20、東協峰會重點一次看 可能與習近平單獨會面

    美債ETF 00931B 價格最親民
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播