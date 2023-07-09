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    前北京市政委沈棟：習近平心狠手辣卻很愚蠢

    《紅色賭盤》作者沈棟表示，習近平對中國這個權力場的鬥爭非常熟練，雖然心狠手辣，卻是個智慧不高的人。（資料照）

    《紅色賭盤》作者沈棟表示，習近平對中國這個權力場的鬥爭非常熟練，雖然心狠手辣，卻是個智慧不高的人。（資料照）

    2023/07/09 16:24

    〔編譯盧永山／綜合報導〕《紅色賭盤》作者、目前流亡英國的前北京市政委沈棟，近日接受「德國之聲」訪問時，被問及對中國國家主席習近平的看法，他表示習近平對中國這個權力場的鬥爭非常熟練，雖然心狠手辣，卻是個智慧不高的人。

    沈棟表示，習近平對中國官場的權力鬥爭本質有了解是因為他出身，因為紅色血脈的背景，一輩子都泡在這個圈子裡面，從他父母生出來，經歷了文革，一直就在官場裡面，因此對權力的鬥爭的本質有非常深刻的了解，而且是絕對的心狠手辣，但從所有的實例來看，他絕對是個愚蠢的人。

    沈棟說：「一個愚蠢的人努力的做，非常努力的做錯的事情，這是個最壞的組合。回頭看中國過去10年，中國的情況持續下滑，我2015、2016年走的時候也不看好了，所以才絕對的要走，但也沒想到這個下滑的速度，這個速度其實是驚人的。」

    「德國之聲」詢問沈棟對「台海戰爭什麼時候爆發」的看法，沈棟表示，習近平近來的一連串動作是在為戰爭做準備，但因為美國和地緣政治變化等因素，習近平最後可能沒有能力來拿下台灣。

    沈棟指出，由於2027年是中共建軍100週年，習近平要有所準備，至於說是不是打，那是另外一回事，會有很多不同的考慮。但習近平現在在搞的立法，包括對社會的宣講，最近這幾個月的立法也其實是戰爭立法，就戰時軍隊有什麼權力、政府有什麼權力，然後再看習近平現在談什麼驚濤駭浪，也是對於社會的心理準備，因為打仗的話，不是軍事上準備而已，要整個社會準備好了，所以這些東西都在往前走，這種情況下風險是不斷在提高。

    但沈棟也說，今年中國的經濟成長最後結果非常重要，因為去年很差，今年本來應該會強烈反彈，如果沒有，往後肯定也要比今年低，若是這樣的話，包括現在美國、全球的地緣政治變化，習近平可能會把這個時間往後推，這就會有越來越多變數，中國共產黨最後有沒有能力來執行這些事情。

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