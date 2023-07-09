達賴喇嘛：中國已透過官方和非官方管道表達接觸意願

西藏精神領袖達賴喇嘛表示，中國當局已透過「官方」或「非官方」管道與他聯繫，表達接觸意願。（美聯社）

2023/07/09 15:55

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《印度斯坦時報》（Hindustan Times）8日報導，西藏精神領袖達賴喇嘛表示，中國正在發生變化，當局已透過「官方」或「非官方」管道與他聯繫表達接觸意願，而他也對雙方對話抱持開放態度。

據報導，達賴喇嘛是在前往德里和拉達克地區訪問前，在達蘭薩拉（Dharamsala）被記者問及是否希望恢復與中國當局的談判時透露上述消息，稱自己「總是樂於交談，現在中國也意識到西藏人民精神非常堅強，所以為了解決西藏問題，他們透過官方或非官方管道想聯繫我，我也準備好了」。

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達賴喇嘛進一步表示：「我們不是要謀求獨立，我們在很多年前就決定留在中華人民共和國……現在中國正在發生變化。」

曾獲諾貝爾和平獎的達賴喇嘛表示：「我出生在西藏，還保留達賴喇嘛這個名稱。但是，我除了為西藏的工作努力之外，也一直為眾生福祉努力。我已盡我所能，沒失去希望，也沒有氣餒。」他還提到：「我不生任何人的氣，甚至不生那些對西藏採取嚴厲態度的中國領袖的氣。中國在歷史上一直是佛教國家，我在那片土地上曾看到許多寺廟和寺院，就證明了這一點。」

達賴喇嘛6日在達拉薩蘭住處度過88歲生日，數百名支持者和流亡藏民參加這次祝壽活動。《半島電視台》引用達賴說法指出，「我們慶祝我88歲的生日，但你們瞧，我看起來只有50歲。我的臉看上去並不老，沒有我這個年紀應有的皺紋。還有我的牙齒都還在，什麼東西都能吃，都能嚼。」

他還透露，根據他的夢境和其他預測，預期自己能夠活過100歲。他一直在為人們服務，也決心繼續下去，請大家為他能長壽祈禱。

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