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    達賴喇嘛「吸舌頭」爭議 藏人領袖：親中勢力操弄

    藏人行政中央司政邊巴次仁昨天在一場演講中說明，達賴喇嘛與一名男童互動影片引發爭議，顯然是遭「親中勢力」惡意操弄，意圖詆毀達賴喇嘛的形象。（中央社資料照）

    藏人行政中央司政邊巴次仁昨天在一場演講中說明，達賴喇嘛與一名男童互動影片引發爭議，顯然是遭「親中勢力」惡意操弄，意圖詆毀達賴喇嘛的形象。（中央社資料照）

    2023/04/14 10:07

    〔中央社〕藏人行政中央司政邊巴次仁昨天在一場演講中說明，達賴喇嘛與一名男童互動影片引發爭議，顯然是遭「親中勢力」惡意操弄，意圖詆毀達賴喇嘛的形象。

    邊巴次仁應南亞外籍記者聯誼會（FCC）之邀，昨天下午在新德里就印度、中國與西藏關係發表演說，演說結束後接受媒體提問。藏人行政中央即西藏流亡政府，司政是行政部門最高領袖。

    網路上最近流傳一則影片，顯示西藏精神領袖達賴喇嘛在接見一名男童時，詢問是否可以「吸舌頭」，影片流出後引起議論；達賴喇嘛10日已在官方推特（Twitter）為「這句話可能造成的傷害」致歉。

    問及對此事的看法，邊巴次仁回應，事件顯然是有「親中勢力」操弄，意圖誤導閱聽大眾，破壞精神領袖的形象，外界對此事的聯想令藏人情感受創。

    邊巴次仁說，達賴喇嘛的修為已超脫世俗情慾，若真有邪念也不會在當時大庭廣眾下表現出來。

    他補充，達賴喇嘛喜歡跟人開玩笑，過去也常跟人擁抱、互碰額頭、鼻頭，這些都是達賴喇嘛與人互動的方式，而「吸舌頭」玩笑話也只是想逗在場人士而已。

    回應印中邊界衝突的提問，邊巴次仁說，以衝突點之一拉達克（Ladakh）為例，當地寸草不生、無人居住，為何中國會在這樣的地方生事，「我認為這是因為中國極度缺乏安全感」。

    邊巴次仁聲稱，中國共產黨中央政治局不允許3名以上委員私下聚會、軍事將領每年都要調動，且在維護內部安全的開銷比應對外部威脅更多，這些作法顯示掌權者十分擔心發生政變。

    他感慨，中國與所有鄰居都處不好，與印度有邊界衝突、向日本及台灣舞刀弄槍、在南海與東南亞國家則有海事爭議，目的只是製造外部衝突，以操弄愛國情緒，轉移人民對內部問題的不滿。

    邊巴次仁建議，中國如果想成為負責任的強國，應先贏得國內人民的信任，並與鄰國建立友好關係。

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