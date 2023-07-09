各國關切福島核廢水排放 國際原子能總署：合乎邏輯

國際原子能總署署長葛羅西9日表示，日本排放福島「核處理水」計劃引起東亞地區高度關切是「絕對合乎邏輯的」。（美聯社資料照）

2023/07/09 14:05

〔即時新聞／綜合報導〕日本政府最快將在8月份正式排放福島「核處理水」，且已取得國際原子能總署（IAEA）背書。署長葛羅西（Rafael Grossi）9日表示，日本的計劃引起東亞地區高度關切是「絕對合乎邏輯的」（absolutely logical）。

據《路透》報導，署長葛羅西坦言，理解各國對該計劃仍存在疑慮；但葛羅西強調，國際原子能總署上週發布的審查結果顯示，如一切按計劃執行，排放核處理水將「符合國際安全標準」。

請繼續往下閱讀...

日本核監管機構「日本原子能規制委員會」7日正式批准，負責經營福島第一核電廠的東京電力公司，已可開始排放核處理水入海。

南韓在野黨成員9日與葛羅西會面，他們當面表達了公眾對日本計劃的強烈擔憂，並嚴厲批評國際原子能總署的審查結果。

事實上，葛羅西7日自日本入境南韓時，即遭到民間團體憤怒抗議；8日首爾街頭更出現示威人潮，抗議福島「核處理水」的排放計劃。

南韓政府則在7日表示，尊重國際原子能總署的審查報告。且由南韓原子能安全技術院（KINS）提出的安全性研究驗證，同樣反映若日本遵守排放規定，將不會對南韓海域產生「任何有意義的影響」。

中國外交部發言人汪文斌5日大力抨擊了日本政府的排放核處理水計畫。汪文斌甚至威脅表示，如果日本堅持執行計劃，中國將採取行動回應。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法