拉脫維亞總統宣誓就職 成歐盟首位公開出櫃元首

2023/07/09 01:21

〔中央社〕以對俄羅斯態度強硬和對烏克蘭大力支持而聞名的拉脫維亞總統當選人林克維奇斯今天正式宣誓就職，成為歐洲聯盟（EU）首位公開出櫃的同志元首，他的任期為4年。

綜合英國廣播公司（BBC）和美聯社報導，現年49歲、自2011年起擔任拉脫維亞最高外交官至今的林克維奇斯（Edgars Rinkevics）今天在國會特別會議上宣誓就職，接替未尋求連任的前總統李維茲（Egils Levits）。

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林克維奇斯是拉脫維亞自1991年重新獨立至今的第7任總統。拉脫維亞是歐盟和北大西洋公約組織（NATO）成員國，擁有180萬人口，其中近1/3國民都說俄語。

拉脫維亞總統由國會投票選出，多擔任儀式性角色，包括在國外代表國家、擔任武裝部隊最高指揮官、負責簽署法案成為法律，也可提名總理，並有權解散國會。

林克維奇斯2014年公開性取向，成為該國首位公開出櫃的政治人物。

拉脫維亞當局表示，總統就職後，總理卡林斯（Krisjanis Karins）將暫代外交部長職責，直至完成新外長的任命工作。

目前新任外長人選尚未提交國會批准。1120709

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