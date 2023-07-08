為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    德媒：北京強逼華裔德人 提供海外示威者訊息

    中國當局對華人參與海外示威活動十分敏感。讓參與示威活動的華人有所忌憚。（彭博資料照）

    中國當局對華人參與海外示威活動十分敏感。讓參與示威活動的華人有所忌憚。（彭博資料照）

    2023/07/08 23:01

    〔編譯魏國金／台北報導〕德國之聲（DW）中文網報導，德國調查新聞媒體「Correctiv」披露，一名華裔德籍男子近期在中國旅行時，遭中國警方訊問數小時，並強迫其提供批評中國政府的在德華人訊息。德國有關機關已對此事展開調查。

    報導說，化名Alex的華裔德籍男子近期抵達中國某機場時，被警方帶進一個小房間，詢問在德國時是否參加過抨擊中國政府的示威活動。一開始他否認，後來中國警察拿出相關照片，他不得不改口承認。

    Alex說，「他們後來還非常直接問道：誰是示威組織者？參加者還有誰？參加者有何相貌特徵？他們尤其關心參加者的姓名」。

    他表示，審問持續數小時，他在飢渴和恐懼中忍受警方的咆嘯，「不知何時，我終於崩潰了，所以就提供了兩個我認識的示威者的假名。這時警察滿意地點點頭，然後讓我在審問筆錄以及一份道歉書上按指印」。

    報導說，Alex目前已返回德國。當時在機場審問他的警察，後來還要求他繼續提供訊息。

    Correctiv披露，德國安全機關已介入調查此事。德國聯邦議會自民黨團外交事務發言人萊希特（Ulrich Lechte）、聯盟黨團的議會外交委員會副主席哈爾特（Jürgen Hardt）已要求德國外交部，就此事發布中國旅行警訊。

    德國外交部聲明稱，華裔德國公民也一樣享有領事保護權利。此前已有案例顯示，「中方在面對歸化外籍的華人時，並不完全遵守國際法義務」。德國外交部目前未發布中國旅行警訊。

    德國之聲與Correctiv 三月曾揭露，在德國的中國留學生受到中國政府嚴格管控，尤其取得中國留學獎學金的留學生必須簽署協議，承諾「不得從事有損祖國利益與安全的活動」。他們有義務經常向中國大使館匯報情況，違反協議者可能遭到處罰。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國管制鎵鍺出口 德國提4點應對措施
    2023/07/06 17:35

    中國管制鎵鍺出口 德國提4點應對措施
    德情報機構：中國是經濟間諜最大威脅
    2023/06/22 05:30

    德情報機構：中國是經濟間諜最大威脅

    全台最賺科學園區 4字頭買潛力區
    自由開講》假借學術交流實則竊取他國機密？
    2023/06/16 11:20

    自由開講》假借學術交流實則竊取他國機密？
    德國發布國家安全戰略報告 稱中國「合作夥伴、系統性對手」
    2023/06/14 19:46

    德國發布國家安全戰略報告 稱中國「合作夥伴、系統性對手」

    餐飲優惠一次看 星巴克賺點攻略
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播