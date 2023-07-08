德媒：北京強逼華裔德人 提供海外示威者訊息

中國當局對華人參與海外示威活動十分敏感。讓參與示威活動的華人有所忌憚。（彭博資料照）

2023/07/08 23:01

〔編譯魏國金／台北報導〕德國之聲（DW）中文網報導，德國調查新聞媒體「Correctiv」披露，一名華裔德籍男子近期在中國旅行時，遭中國警方訊問數小時，並強迫其提供批評中國政府的在德華人訊息。德國有關機關已對此事展開調查。

報導說，化名Alex的華裔德籍男子近期抵達中國某機場時，被警方帶進一個小房間，詢問在德國時是否參加過抨擊中國政府的示威活動。一開始他否認，後來中國警察拿出相關照片，他不得不改口承認。

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Alex說，「他們後來還非常直接問道：誰是示威組織者？參加者還有誰？參加者有何相貌特徵？他們尤其關心參加者的姓名」。

他表示，審問持續數小時，他在飢渴和恐懼中忍受警方的咆嘯，「不知何時，我終於崩潰了，所以就提供了兩個我認識的示威者的假名。這時警察滿意地點點頭，然後讓我在審問筆錄以及一份道歉書上按指印」。

報導說，Alex目前已返回德國。當時在機場審問他的警察，後來還要求他繼續提供訊息。

Correctiv披露，德國安全機關已介入調查此事。德國聯邦議會自民黨團外交事務發言人萊希特（Ulrich Lechte）、聯盟黨團的議會外交委員會副主席哈爾特（Jürgen Hardt）已要求德國外交部，就此事發布中國旅行警訊。

德國外交部聲明稱，華裔德國公民也一樣享有領事保護權利。此前已有案例顯示，「中方在面對歸化外籍的華人時，並不完全遵守國際法義務」。德國外交部目前未發布中國旅行警訊。

德國之聲與Correctiv 三月曾揭露，在德國的中國留學生受到中國政府嚴格管控，尤其取得中國留學獎學金的留學生必須簽署協議，承諾「不得從事有損祖國利益與安全的活動」。他們有義務經常向中國大使館匯報情況，違反協議者可能遭到處罰。

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