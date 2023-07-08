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    「台灣有事即日本有事」 木原稔：安倍陳述事實不應受批判

    日華議員懇談會祕書長、眾議員木原稔表示，安倍晉三首相生前演講提出「台灣有事即日本有事」，貼近台灣人民的感受，不應該受到批判。 （記者林翠儀攝）

    日華議員懇談會祕書長、眾議員木原稔表示，安倍晉三首相生前演講提出「台灣有事即日本有事」，貼近台灣人民的感受，不應該受到批判。 （記者林翠儀攝）

    2023/07/08 16:34

    相關新聞連結：
    圖牽制日本 王毅：有人鼓吹「台灣有事即日本有事」荒謬危險

    〔駐日特派員林翠儀／東京8日報導〕中共中央委員王毅批判日本炒作「台灣有事」，日華議員懇談會祕書長、眾議員木原稔今天受訪表示，「台灣有事即日本有事」是安倍晉三首相生前演講提出的說法，安倍陳述一件事實，也貼近台灣人民的感受，不應該受到批判，對過世者生前的演說應給予一定的尊重。

    木原稔才剛結束訪台行程返日，今天在增上寺參加安倍1週年忌法事後接受台灣媒體訪問談及現在的心情。他說，今天是7月8日，剛好是1週年忌，根據日本傳統在1週年忌時大家再次聚首表示哀悼，這也代表一個階段的結束。法事結束後他剛從增上寺走出來，雖然心情還沒整理好，不過以今天為準告一段落，明天起將會為實現安倍的遺志繼續努力。

    對於中共中央委員王毅日前會見前眾議長河野洋平時，批判日本有人鼓吹「台灣有事即日本有事」很荒謬危險的說法，木原表示，雖然他並不清楚王毅的說法，不過「台灣有事即日本有事」是安倍首相在演說中提出的，安倍首相陳述一個事實，如同字面的意思非常明確，大多數台灣民眾聽到這句話會受到很大的鼓舞，他也認為安倍首相的發言貼近了台灣人民的感受，不應該受到批判，而且對於過世的人，應該對他的演說有一定的尊重。

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