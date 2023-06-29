為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    拜登引述岸田文雄警告︰防範台灣成為下一個遭侵略對象

    日本媒體報導，美國總統拜登6月28日在芝加哥的競選連任造勢晚會上，引述日本首相岸田文雄的警告：「小心台灣成為下一個遭到侵略的對象」。圖為岸田文雄今年1月13日在白宮會晤拜登的情景。（美聯社）

    日本媒體報導，美國總統拜登6月28日在芝加哥的競選連任造勢晚會上，引述日本首相岸田文雄的警告：「小心台灣成為下一個遭到侵略的對象」。圖為岸田文雄今年1月13日在白宮會晤拜登的情景。（美聯社）

    2023/06/29 12:23

    〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統拜登上任以來，曾4度公開表示，若台灣遭到中國武力侵犯，美國將出兵捍衛台灣。拜登6月28日在芝加哥的競選連任造勢晚會上，再度引述了日本首相岸田文雄的警告：「小心台灣成為下一個遭到侵略的對象」。

    根據「日經新聞」和「時事通訊社」報導，拜登在演講中引述岸田文雄的警告指出，「如果（俄羅斯）18.5萬軍隊正在侵略其他國家，為什麼台灣不會是下一個？」

    拜登在演說中提及，他發揮美國的領導力，團結北大西洋公約組織（NATO），對抗俄羅斯侵略烏克蘭的行動，並強調他花了不少時間與岸田文雄交換意見。

    上述日本媒體報導，目前還不確定岸田文雄是在哪個場合跟拜登談到台灣，但拜登的發言似乎表達了他對俄羅斯入侵烏克蘭的行為，可能蔓延到台灣的強烈警戒態度。

    岸田文雄今年1月13日訪問華盛頓，與拜登舉行峰會，針對一系列安全和經濟問題進行討論 。當時華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）日本問題專家強斯東（Christopher Johnstone）曾分析，日美對「台灣有事」時的美日應變計畫，已有更實際的討論。

    今年5月中旬，7大工業國家（G7）領袖在日本廣島舉行高峰會，拜登也親自出席，會後聲明重申台海和平穩定的重要性，對國際社會的安全與繁榮不可或缺。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國又要崩潰！拜登稱習近平「獨裁者」 布林肯認同
    2023/06/26 07:59

    中國又要崩潰！拜登稱習近平「獨裁者」 布林肯認同
    拜登稱習近平獨裁者 中國提交涉
    2023/06/23 11:33

    拜登稱習近平獨裁者 中國提交涉

    微笑海悦2 鳳鳴正核心 享雙軌道優勢
    自由爆新聞》侯急「批柯打賴」前藍委狠酸「回家睡好了」 / 中共大外宣「撈金秘聞」曝光
    2023/06/22 20:44

    自由爆新聞》侯急「批柯打賴」前藍委狠酸「回家睡好了」 / 中共大外宣「撈金秘聞」曝光
    拜登稱習近平獨裁者 分析：非失言而是選舉語言
    2023/06/22 15:54

    拜登稱習近平獨裁者 分析：非失言而是選舉語言

    樂活退休理財新亮點
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播