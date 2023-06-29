拜登引述岸田文雄警告︰防範台灣成為下一個遭侵略對象

日本媒體報導，美國總統拜登6月28日在芝加哥的競選連任造勢晚會上，引述日本首相岸田文雄的警告：「小心台灣成為下一個遭到侵略的對象」。圖為岸田文雄今年1月13日在白宮會晤拜登的情景。（美聯社）

2023/06/29 12:23

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統拜登上任以來，曾4度公開表示，若台灣遭到中國武力侵犯，美國將出兵捍衛台灣。拜登6月28日在芝加哥的競選連任造勢晚會上，再度引述了日本首相岸田文雄的警告：「小心台灣成為下一個遭到侵略的對象」。

根據「日經新聞」和「時事通訊社」報導，拜登在演講中引述岸田文雄的警告指出，「如果（俄羅斯）18.5萬軍隊正在侵略其他國家，為什麼台灣不會是下一個？」

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拜登在演說中提及，他發揮美國的領導力，團結北大西洋公約組織（NATO），對抗俄羅斯侵略烏克蘭的行動，並強調他花了不少時間與岸田文雄交換意見。

上述日本媒體報導，目前還不確定岸田文雄是在哪個場合跟拜登談到台灣，但拜登的發言似乎表達了他對俄羅斯入侵烏克蘭的行為，可能蔓延到台灣的強烈警戒態度。

岸田文雄今年1月13日訪問華盛頓，與拜登舉行峰會，針對一系列安全和經濟問題進行討論 。當時華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）日本問題專家強斯東（Christopher Johnstone）曾分析，日美對「台灣有事」時的美日應變計畫，已有更實際的討論。

今年5月中旬，7大工業國家（G7）領袖在日本廣島舉行高峰會，拜登也親自出席，會後聲明重申台海和平穩定的重要性，對國際社會的安全與繁榮不可或缺。

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