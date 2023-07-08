為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    安倍過世1週年 獻花大排長龍許多人淚流滿面

    日本前首相安倍晉三過世1週年，安倍家和自民黨今天在東京增上寺舉辦法事並開放一般民眾獻花，很多民眾仍難忍悲傷淚流滿面。（記者林翠儀攝）

    日本前首相安倍晉三過世1週年，安倍家和自民黨今天在東京增上寺舉辦法事並開放一般民眾獻花，很多民眾仍難忍悲傷淚流滿面。（記者林翠儀攝）

    2023/07/08 16:27

    〔駐日特派員林翠儀／東京8日報導〕日本前首相安倍晉三過世今天滿1週年，安倍家與自民黨清和會今天在東京的增上寺舉行1週忌的法事，駐日代表謝長廷和立委郭國文等人代表到場弔唁，與安倍家交情深厚的副總統賴清德委託郭國文向安倍家屬表達慰問之意。

    去年7月8日安倍在奈良街頭助選時遭槍擊暗殺身亡，今天過世滿1週年，包括東京增上寺和奈良市近鐵大和西大寺站附近的案發現場都開放民眾獻花。很多民眾在案發時間的上午11點半左右默哀致意。

    安倍家和自民黨清和會今天上午在東京的增上寺舉行1週忌的法事，包括首相岸田文雄、前首相森喜朗、自民黨幹部及安倍遺孀、家屬及至親好友參加，駐日代表謝長廷和立委郭國文、沈發惠及前台灣日本關係協會會長邱義仁等人也被安排入內弔唁。去年副總統賴清德以至親好友身分出席安倍喪禮，今年雖未親自來參加，但委託郭國文向安倍家屬致意。

    增上寺的會場下午1點起開放一般民眾獻花，雖然今天天氣炎熱，但從上午即有民眾陸續前來致意，有獻花民眾跪拜安倍遺像，也有很多民眾難忍悲傷涙流滿面，即使安倍已過世1年，但到場獻花民眾仍大排長龍。

    日本前首相安倍晉三過世1週年，安倍家和自民黨今天在東京增上寺舉辦法事並開放一般民眾獻花，即使天氣炎埶但仍有很多民眾一早就來排隊。（記者林翠儀攝）

    日本前首相安倍晉三過世1週年，安倍家和自民黨今天在東京增上寺舉辦法事並開放一般民眾獻花，即使天氣炎埶但仍有很多民眾一早就來排隊。（記者林翠儀攝）

    即使今天東京天氣炎熱，但仍有眾多民眾到增上寺排隊為前首相安倍晉三的過世1週年忌獻花致意。（記者林翠儀攝）

    即使今天東京天氣炎熱，但仍有眾多民眾到增上寺排隊為前首相安倍晉三的過世1週年忌獻花致意。（記者林翠儀攝）

    日本前首相安倍晉三過世1週年，自民黨幹部和安倍家在東京增上寺舉辦法事。（記者林翠儀攝）

    日本前首相安倍晉三過世1週年，自民黨幹部和安倍家在東京增上寺舉辦法事。（記者林翠儀攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    安倍晉三逝世1週年 案發地驚傳男子「疑持槍枝」到場鬧事
    2023/07/08 13:39

    安倍晉三逝世1週年 案發地驚傳男子「疑持槍枝」到場鬧事
    安倍晉三逝世1週年 大批民眾前往案發地獻花悼念
    2023/07/08 12:58

    安倍晉三逝世1週年 大批民眾前往案發地獻花悼念

    全國電子破盤77折起 陪你放暑「價」
    安倍晉三逝世滿一年 蔡英文日文追思：最令台灣人緬懷的日本首相
    2023/07/08 11:04

    安倍晉三逝世滿一年 蔡英文日文追思：最令台灣人緬懷的日本首相
    安倍晉三逝世週年 賴清德感念：持續深化台日關係
    2023/07/08 09:31

    安倍晉三逝世週年 賴清德感念：持續深化台日關係

    餐飲優惠一次看 星巴克賺點攻略
    日本前首相菅義偉7月出訪印度 鞏固日印夥伴關係
    2023/06/28 14:09

    日本前首相菅義偉7月出訪印度 鞏固日印夥伴關係
    安倍昭惠確定7/17訪台 參觀安倍攝影展和銅像
    2023/05/08 21:17

    安倍昭惠確定7/17訪台 參觀安倍攝影展和銅像
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播