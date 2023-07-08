安倍過世1週年 獻花大排長龍許多人淚流滿面

日本前首相安倍晉三過世1週年，安倍家和自民黨今天在東京增上寺舉辦法事並開放一般民眾獻花，很多民眾仍難忍悲傷淚流滿面。（記者林翠儀攝）

2023/07/08 16:27

〔駐日特派員林翠儀／東京8日報導〕日本前首相安倍晉三過世今天滿1週年，安倍家與自民黨清和會今天在東京的增上寺舉行1週忌的法事，駐日代表謝長廷和立委郭國文等人代表到場弔唁，與安倍家交情深厚的副總統賴清德委託郭國文向安倍家屬表達慰問之意。

去年7月8日安倍在奈良街頭助選時遭槍擊暗殺身亡，今天過世滿1週年，包括東京增上寺和奈良市近鐵大和西大寺站附近的案發現場都開放民眾獻花。很多民眾在案發時間的上午11點半左右默哀致意。

請繼續往下閱讀...

安倍家和自民黨清和會今天上午在東京的增上寺舉行1週忌的法事，包括首相岸田文雄、前首相森喜朗、自民黨幹部及安倍遺孀、家屬及至親好友參加，駐日代表謝長廷和立委郭國文、沈發惠及前台灣日本關係協會會長邱義仁等人也被安排入內弔唁。去年副總統賴清德以至親好友身分出席安倍喪禮，今年雖未親自來參加，但委託郭國文向安倍家屬致意。

增上寺的會場下午1點起開放一般民眾獻花，雖然今天天氣炎熱，但從上午即有民眾陸續前來致意，有獻花民眾跪拜安倍遺像，也有很多民眾難忍悲傷涙流滿面，即使安倍已過世1年，但到場獻花民眾仍大排長龍。

日本前首相安倍晉三過世1週年，安倍家和自民黨今天在東京增上寺舉辦法事並開放一般民眾獻花，即使天氣炎埶但仍有很多民眾一早就來排隊。（記者林翠儀攝）

即使今天東京天氣炎熱，但仍有眾多民眾到增上寺排隊為前首相安倍晉三的過世1週年忌獻花致意。（記者林翠儀攝）

日本前首相安倍晉三過世1週年，自民黨幹部和安倍家在東京增上寺舉辦法事。（記者林翠儀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法