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    安倍晉三逝世1週年 大批民眾前往案發地獻花悼念

    日本前首相安倍晉三逝世今（8）日屆滿1週年，自今日上午8點半開始，就有大批民眾前往案發地點排隊獻花悼念。（圖擷取自@nihonjintamasii推特）

    日本前首相安倍晉三逝世今（8）日屆滿1週年，自今日上午8點半開始，就有大批民眾前往案發地點排隊獻花悼念。（圖擷取自@nihonjintamasii推特）

    2023/07/08 12:58

    〔即時新聞／綜合報導〕日本前首相安倍晉三逝世今（8）日屆滿1週年，去年7月他於奈良街頭演講時，遭人從後方槍擊，最終搶救不治。日媒報導，自今日上午8點半開始，就有大批民眾前往事發地點排隊獻花悼念，而他的遺眷則在東京都的增上寺舉辦對年法事，首相岸田文雄以及自民黨內部人員也將出席。

    綜合日媒報導，安倍晉三是日本憲政史上執政時間最長的首相，他於2022年7月8日前往奈良市大和西大寺車站附近發表助選演說時，遭歹徒山上徹也持自製手槍攻擊，導致他因失血過多死亡，享壽67歲。事後，兇手山上徹也當場被維安人員制伏，同時依現行犯逮捕，奈良地檢已於1月正式依殺人罪起訴他，首次開庭時間原定6月12日，但當天開庭法院傳出收到危險物品而因此取消。

    報導指出，今日適逢安倍的1週年忌日，事發地點特意在現場設立了獻花台，供民眾致意。從今日上午開始，就有超過50人抵達現場排隊獻花悼念，第一個到此獻花的是一位來自靜岡市的58歲民眾，他表示，「安倍首相為了保護國家奉獻所有，希望他能安息」。目前現場排隊獻花的人數還在持續增加，所有民眾皆帶著花束靜靜等待。

    另據《富士新聞網》報導，安倍晉三的遺眷、自民黨以及自民黨安倍派人士，今日將共同替他舉行對年法事，法事在今日上午11點於當初舉行家祭的東京增上寺舉辦，遺孀安倍昭惠、其他家屬、岸田文雄以及其他自民黨與日本政府內部人士都將出席。待法事結束後，增上寺將於下午1點至下午4點開放一般民眾獻花致意。

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