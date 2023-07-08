安倍晉三逝世1週年 大批民眾前往案發地獻花悼念
〔即時新聞／綜合報導〕日本前首相安倍晉三逝世今（8）日屆滿1週年，去年7月他於奈良街頭演講時，遭人從後方槍擊，最終搶救不治。日媒報導，自今日上午8點半開始，就有大批民眾前往事發地點排隊獻花悼念，而他的遺眷則在東京都的增上寺舉辦對年法事，首相岸田文雄以及自民黨內部人員也將出席。
綜合日媒報導，安倍晉三是日本憲政史上執政時間最長的首相，他於2022年7月8日前往奈良市大和西大寺車站附近發表助選演說時，遭歹徒山上徹也持自製手槍攻擊，導致他因失血過多死亡，享壽67歲。事後，兇手山上徹也當場被維安人員制伏，同時依現行犯逮捕，奈良地檢已於1月正式依殺人罪起訴他，首次開庭時間原定6月12日，但當天開庭法院傳出收到危險物品而因此取消。
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報導指出，今日適逢安倍的1週年忌日，事發地點特意在現場設立了獻花台，供民眾致意。從今日上午開始，就有超過50人抵達現場排隊獻花悼念，第一個到此獻花的是一位來自靜岡市的58歲民眾，他表示，「安倍首相為了保護國家奉獻所有，希望他能安息」。目前現場排隊獻花的人數還在持續增加，所有民眾皆帶著花束靜靜等待。
另據《富士新聞網》報導，安倍晉三的遺眷、自民黨以及自民黨安倍派人士，今日將共同替他舉行對年法事，法事在今日上午11點於當初舉行家祭的東京增上寺舉辦，遺孀安倍昭惠、其他家屬、岸田文雄以及其他自民黨與日本政府內部人士都將出席。待法事結束後，增上寺將於下午1點至下午4點開放一般民眾獻花致意。
安倍元首相銃撃1年 奈良の現場に献花台、朝から市民ら追悼の列https://t.co/TVqkyNNq61— 「ネット保守連合」事務局 たかすぎ （@nihonjintamasii） July 8, 2023
広場には8日、自民党奈良県連所属の国会議員ら有志が献花台を設営。
周辺には早朝から大勢の市民らが訪れ、午前9時前から受け付けが始まると、献花台に花束が次々とたむけられた。 pic.twitter.com/4gGJFeJCec
1年前のこの時、安倍総理も蒸し暑い中演説をされていたのでしょう。献花のために並んでいた方々と語らい一緒に偲ぶことができました。事務局によるとお花は堆肥にされるようです。この国のために自分に何ができるかを考えながら手を合わせました。 pic.twitter.com/9MvH38cf27— 峯村 健司 / Kenji Minemura「習近平・独裁者の決断」（ビジネス社）発売 （@kenji_minemura） July 8, 2023
【速報】安倍元首相銃撃1年 朝から献花の列https://t.co/w2LylDokAP#nara_np #奈良新聞 #奈良市 #近鉄大和西大寺駅 #安倍晋三元首相 #献花 pic.twitter.com/rw8tnk2iRt— 奈良新聞（Nara Shimbun） （@nara_np） July 8, 2023
【動画】安倍氏銃撃事件から1年 奈良市の現場に献花台、市民ら続々https://t.co/GbrynzL9EY— 朝日新聞デジタル （@asahicom） July 8, 2023
安倍晋三元首相が銃撃され、死亡した事件から今日で1年。事件があった奈良市の近鉄大和西大寺駅前では午前8時前に献花台が設けられ、多くの人が献花に訪れました。 pic.twitter.com/gPryJjdKb3