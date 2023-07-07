加拿大農民對合約「比讚」卻不履行 法院裁定形同簽名須賠違約金

加拿大1位農民透過「比讚」回覆買家開立的合約，不過農民卻未履約，雙方鬧上法院。（美聯社）

2023/07/07 22:17

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大1位農民透過「比讚」的表情符號，回覆買家所開立的合約，不過最後農民卻未履行合約，雙方因此對「比讚」的表情符號產生意見分歧，鬧上法院。加拿大西部薩斯喀徹溫省（Saskatchewan）法院近日裁定，「比讚」的表情符號在合約上，視為與簽名同意合約具有同等效力，因此未履行合約的農民將須支付8.2萬加幣（約新台幣192萬元）的違約金。

綜合外媒報導，加拿大薩斯喀徹溫省（Saskatchewan）一位穀物買家肯特·米克爾伯勒（Kent Mickleborough），於2021年3月26日向農民克里斯·阿赫特（Chris Achter）表示有意購買86噸的亞麻，在雙方通話結束後，肯特向克里斯傳送一張合約照片，並附上一段文字訊息「請確認亞麻合約」，不過克里斯僅回覆「比讚」的表情符號，最後並未按照合約規定時間交貨。

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雙方因對表情符號認知不同而鬧上法院，肯特表示，克里斯回覆「比讚」的表情符號，代表著他同意合約中提及的條款，不過克里斯卻稱，他沒有時間審視亞麻合約，「比讚」僅表示他有確實收到肯特傳給他的合約。

對此，法官蒂莫西·基恩（Timothy Keene）認為，「雖表情符號是簽署文件的非傳統方式，但儘管如此，在這種情況下，這是傳達『簽名』的有效方式。」法官認為該合約具有執行力，因此判克里斯違約，並須向肯特支付8.2萬加幣（約新台幣192萬元）的損害賠償違約金。不過克里斯的律師對「比讚」的表情符號含義提出了質疑，表示克里斯並不是「表情符號方面的專家」，且若允許「比讚」的表情符號表示「接受」，那將為包括「碰拳」和「握手」等各種表情符號，開啟新的解釋定義。

針對此案件，法官蒂莫西不僅一度引用了dictionary.com中所提到表情符號的定義，並參考美國、以色列等國家對此類案件判決。蒂莫西表示，「法院『不能』，也不應該試圖阻止表情符號的技術和普遍使用的潮流，這似乎是加拿大社會人類溝通方式的新現實，法院必須做好準備，應對使用表情符號等可能帶來的新挑戰」。

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