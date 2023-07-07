英國與波蘭簽署「戰略夥伴宣言」 重申台海和平穩定重要性

英國與波蘭於本週舉行外交國防「2加2」會談，並在5日簽署《英國與波蘭2030戰略夥伴聯合宣言》。（圖擷取自「British Office Taipei 英國在台辦事處」臉書粉專）

2023/07/07 16:48

〔即時新聞／綜合報導〕英國與波蘭於本週舉行外交國防「2加2」會談，並在5日簽署《英國與波蘭2030戰略夥伴聯合宣言》（UK-Poland 2030 Strategic Partnership Joint Declaration），雙方更在印太區域一節中重申台灣海峽和平穩定的重要性，同時提到將與夥伴合作支持印太區域自由開放、反對試圖在區域內片面改變現狀與國際秩序的惡意行為者。

綜合外媒報導，根據英國政府在新聞稿中指出，本次會談由英國外交大臣柯維立（James Cleverly）、國防大臣華勒斯（Ben Wallace），以及波蘭外交部長饒兀（Zbigniew Rau）、國防部長布拉查克（Mariusz Błaszczak）共同參與。內容則聚焦俄烏戰爭、歐洲-大西洋地區與印太地區安全議題，除譴責俄國入侵行動已對歐洲造成嚴峻威脅，同時也強調中共日益強勢的單邊外交政策，對國際秩序構成了重大挑戰。

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新聞稿指出，2國因此決定在2017年簽署的雙邊安全合作條約基礎上，進一步提出「2030戰略夥伴聯合宣言」，宣示未來將全方位深化合作。根據這份宣言，未來英波2國未來將在印太區域，與美國、其他歐洲夥伴、北大西洋公約組織（NATO）盟友以及區域內行為者合作，維護全球規範準則，並強化資訊共享，進一步提升應對專斷脅迫經濟政策和實務作為的韌性，以及協力對抗假訊息以及學術干預。

值得注意的是，2國也在聯合聲明中強調「歐洲－大西洋與印度－太平洋的安全密不可分」，並對香港與新疆人權議題表達關注，並呼籲中共當局應遵守國際責任義務，且切勿在俄羅斯對烏克蘭發動的非法戰爭中提供俄羅斯或其代理人物質援助。

此外，針對中國的海外影響力活動與日俱增，讓2國表明將致力擴大對中國軍民融合、軍民兩用策略以及軍事現代化的理解，但會保留與中國在應對氣候變遷等全球挑戰進行合作的空間。

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