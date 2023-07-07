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    出席美國慶晚宴吃冰跳舞 中國「反美鬥士」司馬南遭轟虛偽

    美駐中使館舉辦獨立紀念日晚宴，現場發放自由小扇。（圖片取自「美国驻华大使馆」微博）

    美駐中使館舉辦獨立紀念日晚宴，現場發放自由小扇。（圖片取自「美国驻华大使馆」微博）

    2023/07/07 11:38

    〔即時新聞／綜合報導〕有「反美鬥士」之稱的中國媒體人司馬南，近日在社群媒體PO出受邀出席美駐北京大使館舉辦的國慶宴席，並給予宴會正面評價，被批言行不一。他事後反擊，稱是有心人士動員起來對他群起圍攻，反問「人家白請咱吃飯，還發了電子郵件，三番五次邀請你，不去不合適吧？」

    《CNN》報導，司馬南在中國以強烈反美立場為人所知，社群平台上加總起來有超過4000萬名粉絲，其言論具高度影響力。近日他在媒體發布一篇文章，描述自己受美駐華大使伯恩斯邀請，出席獨立紀念日晚宴，且評價不俗，甚至還拿著寫著「自由」的小扇子拍照留念，並在場中熱舞。

    司馬南在文中提到，俄使館的國慶日活動與美使館無法相比，包括美國人在餐飲上比較講究，且談話內容較輕鬆愉快，有種過節的氣氛。還提到自己連吃了四球冰淇淋，味道不錯，但沒俄使館的好吃。

    司馬南這番言行在網路上挨批虛偽，認為有悖於他平日嚴詞批判美國的形象。他在微博發文反擊，直言是有人被動員指控他參加美使館國慶日活動，「既然參加美國使館國慶日活動疑似美國間諜，參加俄羅斯使館國慶活動，是不是就成了俄諜了？」、「咱一個老百姓，人家白請咱吃飯，還發了電子郵件，三番五次邀請你，不去不合適吧？」

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