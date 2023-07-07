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    索羅門群島總理下週訪中國 美中南太平洋競爭加劇

    索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞7月9日到15日訪問中國。（美聯檔案照）

    索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞7月9日到15日訪問中國。（美聯檔案照）

    2023/07/07 00:33

    〔中央社〕索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）將於下週訪問中國，凸顯北京和華盛頓在南太平洋地區競爭影響力加劇。

    《美聯社》報導，中國外交部發言人汪文斌週四（6日）在例行記者會上宣布，蘇嘉瓦瑞將於9日到15日正式訪問中國。他將前往北京與高層官員會面，還將前往江蘇省和廣東省參觀訪問。

    汪文斌說，蘇嘉瓦瑞的訪問將為兩國關係「注入新動力」，中方願與索方以此行為契機，「深化政治互信、拓展務實合作、加強人文交流」。

    他還說，中索建交以來，「兩國關係快速發展，取得豐碩成果，惠及兩國人民，也促進了地區和平穩定發展」。

    蘇嘉瓦瑞2019年與台灣斷交，與北京建交。2022年4月又與中國簽署內容遮遮掩掩的安全協議，引發美國與索國鄰國澳洲、紐西蘭關切，擔憂中國藉此強化在太平洋地區的軍事部署。

    然而，中國與其他太平洋島國建立更密切夥伴關係的努力大體上並未成功。後來，蘇嘉瓦瑞向澳洲當局保證，他不會允許中國在南太平洋設立海軍基地，「危及他的國家」。

    在美國，拜登政府正進行重新設立駐索羅門群島大使館的計劃，以抗衡中國的影響力。

    美國已派出多個高層級代表團前往南太平洋地區。去年9月底，拜登也召開首場太平洋島國峰會，公布南太平洋地區新戰略，內容涵蓋氣候變遷、海上安全和避免過度捕撈等急迫性問題。

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