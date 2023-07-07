新加坡房東拿女房客內衣褲自慰 被害人無意間直擊全程崩潰...

女子無意間發現房東拿她的內衣褲自慰相當崩潰。示意圖與新聞無關。（資料照）

2023/07/07 00:17

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞一名女子因為工作關係在新加坡租了一間房子，不料日前卻發現男房東竟擅闖其租屋處，拿她的內衣褲自慰。目前該名女子已退租，近日將這段超噁經歷爆料給媒體，希望別再有房客受害，引發熱議。

綜合外媒報導，一名來自大馬的劉姓女子因為在星國工作，去年6月與男友在星國中部大巴窯社區（Toa Payoh）金吉連路（Kim Keat Link）租屋，與房東夫婦同住。劉女和男友向當地媒體《新明日報》表示，他們剛搬進去時，前房客就提醒稱房東曾有擅自開房門的不良紀錄，因此他們於去年11月在房間裝監視器。

請繼續往下閱讀...

今年5月17日下午，在公司上班的劉女發現，家裡的監視器發送通知到她手機，開手機查看監視畫面，竟看見男房東上半身赤裸出現在房間內，隨後翻找出她的內衣褲，先是靠近鼻子嗅聞，接著將內衣褲放在生殖器自慰，完事後將內衣褲放回原位。

劉女崩潰表示，「我當時整個人都被嚇傻了，還不自覺哭了起來，為了錄下畫面留取證據，我不能關閉應用程式，只能全程都看著。從那天起，我就沒再回過那間租屋，後來暫住在哥哥家，並把所有內衣褲都丟掉，由男友跟房東處理退租的事情，當天我們也馬上報了警，警方後續帶走被玷汙的內衣褲作為證物。」

劉女還說，自那之後，她的情緒就變得相當不穩定，「我白天常會突然流淚，時不時崩潰大哭，也天天都在做噩夢。如今在地鐵上看到與前房東相似的身影都會害怕，晚上也會做關於那件事的噩夢，多次驚醒和失眠。為此我去看了心理醫生，如今已逐漸好轉，但還是會常做噩夢。」

劉女男友則痛斥，對方被揭穿噁爛行為後，不但沒有任何歉意，還不願意退還1900元（約新台幣44000元）押金與當月租金。當地警方稱全案還在調查中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法