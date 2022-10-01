被控拉女班長打手槍 國小男導師無罪原因曝光

法官認為無證據可以佐證男導師猥褻女學生，判無罪。示意圖。（資料照）

2022/10/01 23:47

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市某國小男導師被控，趁學生午睡拉班上女學生的手替他打手槍。基隆地院審理後認為，無證據可以佐證男導師猥褻女學生，判無罪。

判決指出，基隆市某國小5年級男導師2019年間被指控，他在5年前趁學生午休期間，把班上女班長帶到導師休息室，要求她一起看A片，還解下褲子拉鍊，拉女學生的手替他打手槍。

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學校性別平等教育委員會調查後，以男導師構成性騷擾情節重大，當年9月決議解聘。

檢警調查時，男導師喊冤指稱，他若真的有這樣的癖好，受害女學生不會只有1個人，他還說，「我是因為家裡窮才考師院的，我不會為了自己的一己之慾毀了自己的前程，我真的沒有做。」

檢方調查，女學生原本正常，突然小五年級時心情鬱悶，出現輕生行為，經國小、國中輔導室老師輔導，認為她患有憂鬱症。基隆市衛生局也發現她的創傷後壓力症候群症狀明顯，直到2019年念高中時住院接受治療指出，她常夢到男生的下體，才說出國小5年級男導師曾帶她看A片，與拉她的手替他打手槍。

檢方認定，女學生罹患憂鬱症，與遭男導師猥褻有關，依涉犯刑法第227條第2項「對於未滿14歲女子為猥褻罪」嫌將他起訴。

法院審理時，男導師辯護律師主張，女學生是在念高中後才控訴男導師猥褻，離女學生國小5年級已超過5年。此外，檢方所提證據都是依女學生夢境所述，學校輔導紀錄無任何男導師的犯行記載，也未提及本案細節，無法證明男導師真有猥褻女學生。

合議庭3位法官認為，檢方依女學生輔導與就醫等紀錄，雖能證明女學生國小5年級的情緒反應及患有鬱症、與出現創傷後壓力症候群症狀等事實，但女學生的身心變化，成因究竟為何，與女學生所指遭男導師猥褻，是否具備關聯性，尚難證明。

女學生的指控到底是夢境，還是現實生活中發生過，難以驗證，加上又無其他證據可證男導師有猥褻女學生，因此認為，依檢方蒐集的事證，無法讓合議庭對男導師被控猥褻犯行，形成毫無合理懷疑的心證，因此判男導師無罪。

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