美國大規模槍擊案激增 犯罪學家：與疫情影響民眾有關

美國「東北大學」犯罪學家福克斯指出，過去3年大規模槍擊事件增加的部分原因是疫情帶來的影響。（路透）

2023/07/04 10:48

〔即時新聞／綜合報導〕美國東岸城市巴爾的摩（Baltimore）2日發生大規模槍擊事件，造成2人死亡、28人受傷，傷者包括約14名孩童。《路透》報導指出，截至3日，美國已發生340起大規模槍擊案，凸顯疫情發生後大規模槍擊案持續激增。

根據《路透》報導，非營利研究組織「槍枝暴力檔案」（Gun Violence Archive）統計數據顯示，按照目前的速度，2023年整年有可能發生679起大規模槍擊案，是2018年大規模槍擊案件數量的兩倍，可能將成為2014年以來第二多，近9年大規模槍擊案數量最多的是2021年的690起。

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美國麻州「東北大學」犯罪學家福克斯（James Alan Fox）指出，過去3年大規模槍擊事件增加部分原因是疫情帶來的影響。福克斯表示，許多人在經濟與情感上都因為疫情陷入困境，自疫情爆發以來，槍枝銷售不斷增加，同時美國目前存在巨大分歧與分化。

巴爾的摩市長史考特（Brandon Scott）在3日的記者會呼籲政府加強槍枝管制，史考特表示：「我們以成為自由世界的領導者而自豪，但我們似乎還無法達到讓美國公民的生命比美國公民擁槍權利更重要的程度。」

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