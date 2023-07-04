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    名符其實割韭菜？ 中國菜販賺90元遭罰47萬

    河南洛陽一名菜販因蔬菜農藥超標，遭罰11萬人民幣，引發嘩然。中國攤販示意圖。（法新社）

    河南洛陽一名菜販因蔬菜農藥超標，遭罰11萬人民幣，引發嘩然。中國攤販示意圖。（法新社）

    2023/07/04 01:02

    〔編譯魏國金／台北報導〕上月底中國河南洛陽一名菜販因蔬菜「農藥殘留超標」，遭罰11萬人民幣（47.3萬台幣）天價罰款，引發嘩然，「賣菜大爺掙21元（90元台幣）被罰11萬」話題衝上「新浪熱榜」，由於嚴重違反比例原則到匪夷所思的程度，遭當地法院駁回該裁罰。

    中國新聞週刊報導，洛陽姜姓賣菜攤主從大型批發市場批發一批薑、菠菜、青椒販售，該批蔬菜經行政機關抽驗為農藥超標。蔬菜銷售額198.4元（852元台幣）、獲利21.05元，行政機關對該蔬菜攤做出罰款5萬5000元（23.62萬台幣）、加罰5萬5000元行政處罰。由於姜姓菜販未主動繳納罰款，因此行政機關向洛陽西工法院申請強制執行。

    該法院認為，姜姓菜販有理由相信從批發市場買入的產品符合食品安全標準。行政機關沒有考量到當事人初次違法，並非主觀故意，且對當事人處罰過重，有違過罰相當原則，判決駁回強制執行。行政機關提出複議申請，再度遭法院否決。

    自由亞洲電台報導，中國異議人士林生亮表示，「應該從源頭追究責任、追究批發市場的責任，甚至相關部門的監管失責。對社會最底層的菜販開出天價罰單，一方面是明顯的選擇性執法，另一方面是暴露相關部門執法的簡單粗暴」。

    他認爲，該事件反映部分地方政府仍存在罰款創造收入的歪風。他說，「地方政府熱衷重罰基層民眾的深層原因是，完成罰款任務的普遍焦慮，即使中國國務院曾在全國展開大督查，也遏制不住亂罰款的歪風邪氣」。

    浙江溫州城市大學退休法學副教授蔡釩也說，「處罰這麼不公正，肯定跟利益掛鉤。地方政府的財政一旦出現問題，不排除會作出一些指令。像汽車違停等有時會罰得很頻繁」。

    他補充，裁罰應符合比例原則，不可濫用，「小攤小販獲利只有幾塊錢，你對他處罰十幾萬，叫人家怎麼活？還要人家傾家蕩產、妻離子散嗎？他又不是十惡不赦，要這樣子處罰，讓人家八輩子都翻不了身」。

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