獨裁者的夢魘！白俄前外交官：盧卡申科知道民眾沒放棄推翻他

盧卡申科從1994年掌權至今，成為歐洲在任期間最長的獨裁者。（路透）

2023/07/02 21:43

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國《每日快報》（Daily Express）2日獨家報導，白俄羅斯總統盧卡申科很清楚，白俄人民並未放棄推翻其政權，目前正「耐心等待」時機到來，而他也對此感到愈來愈緊張。

報導指出，在俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」揮軍莫斯科之際，盧卡申科出人意料地與瓦格納首領普里格津達成協議，促成其調轉部隊。此後，盧卡申科被國家宣傳機器描繪成阻止俄國內戰的英雄，但他在國內的真實民望還有待商榷。

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曾於1998年至2006年任職於白俄外交部，後因盧卡申科在2006年爭議性拿下第3個總統任期而辭職的前外交官卡瓦列斯基（Valery Kavaleuski）表示，他相信盧卡申科已「意識到」白俄民眾會「突然」起身反抗他，「他很清楚，白俄人沒有放棄擺脫他的統治，好為國家帶來民主。」

他直言：「人民現在處於等待模式，等待發起同樣行動的機會再次到來，有點像是要攆走盧卡申科，將權力歸還給人民。」

卡瓦列斯基現在是流亡中的白俄聯合過渡內閣成員，該內閣由季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）率領，而她被視為白俄2020年總統大選的合法獲勝者。盧卡申科在該次選舉中被指舞弊勝出，選後全國爆發大規模示威，但慘遭當局鎮壓。卡瓦列斯基認為，類似示威可能會再次發生。

另一方面，卡內基俄羅斯歐亞中心訪問學者雪博曼（Artyom Shraibman）認為，白俄民眾對現在的革命並不那麼感興趣，因為他們已經注意到盧卡申科避免為烏俄戰爭動員，這實際上讓其民望有所提升，因為他讓白俄人遠離戰爭。民調顯示，多達86％的白俄民眾不希望國家捲入戰爭。

不過，專家強調，這與白俄民眾支持烏克蘭關係不大，更多是因為他們擔心自己的國家被毀滅。

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