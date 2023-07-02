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    南韓上半年民航運量恢復至疫情前8成 廉航「完全復活」

    南韓國土交通部上半年民航載客數超過5000萬人次，恢復至疫情前8成，廉價航空載客數已超過疫情前。圖為仁川國際機場。（歐新社）

    南韓國土交通部上半年民航載客數超過5000萬人次，恢復至疫情前8成，廉價航空載客數已超過疫情前。圖為仁川國際機場。（歐新社）

    2023/07/02 11:42

    〔即時新聞／綜合報導〕全球旅遊逐漸復甦，各國航線運量規模慢慢恢復至疫情前水準，南韓國土交通部2日公布統計數據，上半年民航載客數超過5000萬人次，恢復至疫情前8成，廉價航空（LCC）載客數已超過疫情前。

    根據南韓《韓聯社》報導，南韓國土交通部2日指出，今年1月至6月，南韓民航旅客載運量達5339萬7562人次，為2019年同期的83.9%，2019年為6362萬9195人次。若按照航線結構來看，國內航線達3279萬人次，較2019年增長1.2%；國際航線達2061萬人次，則相當於2019年同期的66%。

    以上半年數據來看，旅客載運量自2018年起連續2年超過6000萬人次，2020年因疫情影響而砍半，僅剩3017萬人次，2021年、2022年小幅回升。隨著南韓政府全面取消疫情防疫措施，以及國際航線需求回溫，今年超過5000萬人次。

    依照航空公司狀況來看，大韓航空、韓亞航空等大型航空公司的旅客運量回復速度低於廉航。分析指出，主要原因是大型航空公司的歐美地區中長程航線需求恢復緩慢，廉價航空執飛亞洲地區各航線需求大增所致。

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