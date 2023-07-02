美聯合航空數千乘客受困機場 CEO爽搭私人飛機引眾怒

美國聯合航空6月28日取消750架航班，數千名乘客受困各地機場，孰料執行長柯比（圖）竟搭乘私人飛機自行離開。（路透）

2023/07/02 10:28

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯合航空在6月28日取消750架航班，使得數千名手足無措的乘客受困各地機場，孰料聯合航空執行長柯比（Scott Kirby）當天竟搭乘私人飛機自行離開，在引發眾怒後他對此公開道歉，坦承在那樣的情況下坐私人飛機是錯誤的決定。

據《美聯社》報導，柯比6月28日從紐澤西州泰特伯勒機場飛到科羅拉多州丹佛，事後他坦言這樣做會傷害到眾多等待回家的乘客，因此他必須真誠地向客戶和工作人員致歉。

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據了解，聯合航空近來1週已取消3000架次航班，其中以紐澤西州紐華克自由國際機場的班機佔大多數，因為當地頻繁受到雷暴影響。除了天氣之外，柯比還將班機取消歸咎於美國聯邦航空總署（FAA）塔台人手短缺。

不過，美國運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）在推特上發文，指稱除了聯合航空之外的其他業者，航班規劃都已經從天氣影響中逐漸恢復過來，還附上了聯航班機與其他公司的班機取消率對比圖，隱隱然打臉柯比。

就聯合航空本身的營運狀況來看，事情似乎正持續改善，航班取消率從6月28日的26％下降到6月29日的18％，到6月30日晚上更下降到8％，不過，這仍然超過其他航空業者的取消率。

聯合航空對此強調，公司會努力在7月4日獨立紀念日假期之前恢復正常營運狀況，以應對預計會出現的大量搭機人潮，但除了乘客抱怨班機取消被迫睡在機場的問題之外，機師與空服員工會也批評聯合航空管理層應對不佳、調度錯誤等問題。

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