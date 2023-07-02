核災風險大增？澤倫斯基：俄軍恐毀烏克蘭核電廠

烏克蘭救難單位29日舉行演習，模擬札波羅熱核電廠遭破壞後的緊急應變措施。（路透）

2023/07/02 08:45

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基1日警告，稱被俄軍佔領的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠面臨「嚴重威脅」；澤倫斯基並指控，俄羅斯已完成引爆核電廠的「技術準備」（technically ready）。

據《路透》報導，澤倫斯基1日在記者會上表示，根據烏克蘭情報部門提供的消息，「札波羅熱存在嚴重風險，因俄羅斯已完成引爆核電廠局部設施的技術準備，這可能會導致輻射外洩。」

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烏克蘭情報部門此前曾表示，俄軍在核電廠埋設了大量地雷。澤倫斯基呼籲國際社會關注歐洲最大民用核電廠所面臨的威脅，並敦促各國對俄羅斯國營核子企業（Rosatom）實施制裁。

烏克蘭國家核電公司（Energoatom）上月30日指出，已進行了為期2天的演習，模擬札波羅熱核電廠遭受襲擊後的緊急應變措施。

俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）日前發表聲明，抨擊烏克蘭政府的說詞「簡直荒謬」。

俄羅斯政府否認其意圖攻擊、破壞札波羅熱；俄烏雙方均指責對方在核電廠附近實施砲擊。

扎波羅熱電廠鄰近烏克蘭南部城鎮安赫德（Energodar），2022年2月莫斯科發兵入侵後不久，即遭俄軍佔領至今。

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