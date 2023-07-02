談瓦格納兵變影響 CIA局長：顯示普廷發動戰爭已侵蝕俄羅斯

美國中央情報局長伯恩斯表示，普里格津的武裝叛變是對俄羅斯國家本身的挑戰。（法新社）

2023/07/02 08:10

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」領導人普里格津（Yevgeny Prigozhin）6月24日發動軍事叛變，對俄羅斯政局造成極大影響。美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）1日表示，普里格津的武裝叛變是對俄羅斯國家本身的挑戰，提醒俄羅斯人，普廷所發動的戰爭，已侵蝕俄羅斯社會與政權。

根據《路透》報導，伯恩斯在英國進行一場演講時提到，普里格津在行動前針對俄羅斯入侵烏克蘭的虛假藉口，以及俄羅斯軍事高層的戰爭行為提出嚴厲控訴，普里格津的言論與行為對俄羅斯造成的影響將持續一段時間，生動地提醒人們普廷所發動的戰爭，對俄羅斯社會與政權產生了侵蝕性作用。

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伯恩斯強調，普里格津此次兵變是俄羅斯內部事務，不管是過去還是未來，美國都不會參與其中。伯恩斯表示，烏俄戰爭對俄羅斯來說已經是一場「戰略失敗」，曝露俄羅斯的軍事弱點，俄羅斯的經濟狀況也會在未來幾年持續損害，在國家宣傳和鎮壓的持續影響下，對戰爭的不滿將繼續侵蝕俄羅斯領導層，而北約（NATO）的軍事聯盟將會持續壯大。

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