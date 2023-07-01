能信？ 白俄總統盧卡申科稱永不動用境內俄國戰術核武

白俄羅斯總統盧卡申科6月30日表示，他堅信，俄國與白俄羅斯永遠都不會動用部署在白俄羅斯境內的戰術核武。（歐新社）

2023/07/01 11:19

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯近期將戰術核武部署至白俄羅斯境內，引發國際關注，白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）6月30日表示，部署戰術核武到白俄羅斯是他最堅定的倡議，接下來，沒有國家敢侵略白俄羅斯領土，同時他也聲稱並堅信，俄國與白俄羅斯永遠都不會動用這些戰術核武。

根據《路透》報導，俄國總統普廷與盧卡申科此前證實，部分戰術核武已部署到白俄羅斯，年底前會完成所有武器部署。對此，盧卡申科週五（6月30日）在紀念前蘇聯國家國慶日上演講稱，於白俄羅斯境內部署俄國戰術核武是他自身最堅定的倡議。

請繼續往下閱讀...

《路透》指出，盧卡申科還說，「隨著事情的發展，我們越來越相信這些武器必須部署在白俄羅斯，一個可靠的地方」，並保證，「雖然這些武器部署在白俄羅斯，但我確信，我們永遠不會動用它們，且未來再也不會有國家敢踏上白俄羅斯領土」。

盧卡申科認為，西方國家一再透露出要侵略白俄羅斯與俄羅斯領土的意圖，因此，這次俄國部署戰術核武到白俄羅斯是被迫的，由於西方威脅不斷逼近，俄羅斯及白俄羅斯得採取必要的威嚇手段，用以嚇阻西方國家對他們所造成的威脅。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法